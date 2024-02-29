معارض أهلاً رمضان: قصة نجاح في خفض الأسعار وتحقيق التوازن في الأسواق

نظرا الغلاء المعيشي الذي يعيشه معظم الشعب المصري، مع اقتراب شهر رمضان الكريم، أدى إلى عدم قدرة المواطنين إلى شراء احتياجاتهم من منتجات، لذلك قررت الحكومة عن عمل معارض اهلا رمضان التي نجحت في مواجهة ذلك الغلاء عن طريق بيعها للكثير من السلع الأساسية مثل الأرز والمكرونة والعدس بأسعار أقل من الخارج، إضافة إلى أن تلك المنافذ سهلت على المواطنين كثيرا، اليوم سنقدم لكم على جميع ما يتعلق بتلك المعارض وأماكن تواجدها.

معارض أهلا رمضان

صرحت عضو مجلس النواب نجلاء العسيلي إن منافذ أهلا رمضان نجحت بالفعل على مواجهة غلاء الأسعار خاصة مع اقتراب شهر رمضان، أضافت أن الحكومة سوف تستمر في عمل تلك المعارض من أجل مساعدة المواطنين في تلبية كافة احتياجاتهم من خلال طرحهم للعديد من المنافذ التي تباع الكثير من السلع بأسعار مخفضة وعلى أعلى جودة، أكدت أننا نهتم كثيرا بتوفير كميات كبيرة من السلع، لضمان أن تصل إلى إعداد كبيرة من المواطنين في متنوع المناطق مع إمكانهم شراء جميع احتياجاتهم بأسعار ملائمة مع مواجهة جشع القطاع الخاص.

قالت إن معارض اهلا رمضان ومبادرة كلنا واحد، تبين جهود الدولة والقيادة السياسية للشعب المصري، خاصة للعائلات التي تحتاج لذلك من أجل وجود التوازن والسيطرة قليل على الغلاء الأسعار التي تشهده مصر تلك الفترة.

قام الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء بافتتاح معرض أهلا رمضان في منطقة تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر في أرض المعارض بمدينة نصر الذي تشرف عليه وزارة التموين والتجارة الداخلية، اتحاد الغرفة التجارية، غرفة القاهرة من أجل توفير السلع والمنتجات التي يحتاج إليها المواطنين بأسعار منخفضة.