خطوات الاستعلام عن الزيادة الجديدة في رواتب المتقاعدين في العراق 2024

موعد صرف رواتب المتقاعدين في العراق، بسبب الكثير من التساؤلات على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة والبحث المستمرة على محركات البحث المعروفة عن موعد صرف الرواتب الخاصة بالمتقاعدين تم الإعلام من قبل وزارة المالية في دولة العراق عن اقتراب موعد الصرف الخاص بجميع المتقاعدين مع إضافة زيادة على الرواتب مساعدةً لجميع المتقاعدين على الحياة وذلك في ظل ارتفاع الأسعار الرهيب الذي نعيش فيه جميعًا.

موعد صرف رواتب المتقاعدين في العراق

‏قامت الجهات المسؤولة عن صرف راتب المتقاعدين في العراق بالتصريح عن موعد صرف الرواتب، حيث يتم ذلك بشكل شهري يوم واحد من كل شهر ميلادي ولكن يتم تغيير المعاد فقط في حالة توافق اليوم مع أي إجازات أو عطلة رسمية خاصة بدولة العراق، ونظرًا للظروف التي تمر بها البلاد تم إضافة زيادة على الرواتب الخاصة بجميع المتقاعدين وتصل قيمة هذه الزيادة إلى حوالى 100,000 دينار، ولكن الزيادة الخاصة بالمعاش لا يتم إعطائها لأي شخص يزيد الراتب الخاص به عن 1,000,000 دينار، وبالنسبة للأشخاص الذين يتساءلون عن موعد صرف المعاش الخاص بشهر مارس لعام 2024 سوف يكون يوم 29 فبراير 2024 وذلك بسبب وجود إجازة رسمية أول يوم في شهر مارس.

‏الاستعلام عن زيادة الرواتب

ل‏جميع الأشخاص الراغبين في الاستعلام عن الزيادة الخاصة بالراتب الخاص بهم يمكن أن يتم تطبيق الخطوات: