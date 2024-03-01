حقيقة تداول فيديو كواليس برنامج رامز جلال الجديد في شهر رمضان 2024 رامز قفل اللعبة

كواليس برنامج رامز جلال الجديد، برنامج رامز جلال هو برنامج يتم إطلاقه في كل عام خلال شهر رمضان الكريم هو عبارة عن برنامج مقالب في كل عام يتم تجديد المقالب التي تحدث فيه لجذب انتباه المشاهدين ويكون موعد البرنامج بشكل سنوي في موعد الإفطار حتى يستمتع به جميع المشاهدين أثناء الإفطار ولذلك تابع الجميع هذا البرنامج منذ سنوات عديدة وخلال عام 2024 يتساءل المشاهدين المهتمين عن طبيعة المقلب هذا العام وعن كافة التفاصيل التي تتعلق به.

كواليس برنامج رامز جلال الجديد

‏بسبب الحماس الكبير الذي يملأ قلوب المتابعين المهتمين ببرنامج رامز جلال الخاص بالمقالب، الكثير منهم يتساءل عن طبيعة المقلب هذا العام، ولكن قناة MBC مصر التي يتم عرض عليها البرنامج بشكل سنوي لم تقوم بالإعلان عن أي تفاصيل خاصة بالبرنامج هذا العام لأنه يتم الإعلان عن البرنامج مع اقتراب شهر رمضان بأيام قليلة جدًا، ولكن بسبب انتشار فيديو في الساعات القليلة الماضية على مواقع التواصل الإجتماعي توقع الكثير من الأشخاص أنه من كواليس تصوير برنامج رامز جلال الخاص بعام 2024 ولكن مع دراسة الفيديو المنتشر تم التأكد أنه ليس له أي صلة بالبرنامج، ولكن ما هو إلا مشهد تصويري من فيلم رامز جلال الخاص بعام 2021 وهو فيلم أحمد نوتردام الذي تم عرضه في السينمات.

موعد عرض برنامج رامز قفل اللعبة

ومن المقرر أن يبدأ عرض أول حلقات البرنامج المحبوب لدى الجميع في بداية شهر رمضان وذلك في وقت الإفطار كما يحدث في كل عام، وسوف يتم عرض برنامج رامز قفل اللعبة في هذا العام من خلال قناة إم بي سي مصر.

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