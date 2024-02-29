“جربها ومش هتندم” طريقة شحن شدات ببجي مجانًا 2024 بالـ Id من الموقع الرسمي وبدون حظر حسابك مضمونة 💯
طريقة شحن شدات بابجي مجانًا 2024
طريقة شحن شدات ببجي مجانًا 2024، من المواضيع التي تتلقي تداولًا واسع النطاق من قبل المهتمين بلعبة PUBG Mobile، والتي تعد من أفضل الألعاب الالكترونية من حيث مزاياها المتعددة من توفير منافسات وخوض حروب من أجل النصر على الأعداء، كما شهدنا مؤخرًا وفقًا لما أعلنته منصة ببجي عن حدوث بعض التحديثات في نظام اللعبة مع تزويدها بتقنيات حديثة ومعاصرة تساعد اللاعبين بالتحكم في اللعبة بشكل يسير مما تزايد فضول اللاعبين حول التحديثات، وإليكم آخر ما توصلت إليه الأنباء فابقوا معنا.
طريقة شحن شدات ببجي مجانًا 2024
طريقة شحن شدات ببجي مجانًا 2024 تكاد من المواضيع الأكثر بحثًا من قبل اللاعبين والمهتمين بآخر مستجدات التحديثات التي تطرأ على نظام اللعبة، وتدور العديد من التساؤلات بشكل يومي حول طريقة الشحن على اللعبة في إطار ما أعلنته منصة إدارة اللعبة عن تزويد اللعبة بأدوات تسهل على اللاعبين التحكم في أداء اللعبة، والعديد من الأدوات والأسلحة والملابس وغيرها العديد من التحديثات، ومن أجل الشحن يمكن إتباع مجموعة من الخطوات على النحو التالي:-
- انتقل إلى موقع منصة ببجي الرسمية.
- بتسجيل الدخول للمنصة عن طريق إدخال معلوماتك الشخصية ID.
- بتحديد خانة خدمات شحن الشدات.
- ثم العدد المطلوبة من كمية الشدات التي ترغب بها.
- بعد ذلك، بتحديد طريقة الدفع الملائمة لك لشراء الكمية المحددة.
- قم بتأكيد عملية الدفع من ثم انقر على تم.
اسعار شحن شدات ببجي 2024
بعد معرفة طريقو شحن شدات ببجي 2024 مجاناً يمكنكم أيضاً التعرف على أسعار الشحن مقارنة بعدد الشدت UC التي ترغبون في شحنها، ويمكن استخدام تلك الشدات في شراء الملابس المميزة واسكنات الأسلحة وحقيبة الظهر المميزة بالإضافة إلى استخدام تلك الشدات في تطوير الشخصية الخاصة بك والقوة، وجاء جدول الأسعار كالآتي:
- عدد 12000 + 4800 شدة بمبلغ 5000 جنية مصري.
- عدد 3000 + 1000 شدة بمبلغ 1250 جنية مصري.
- عدد 600 + 180 شدة بمبلغ 250 جنية مصري.
- عدد 300 + 76 شدة بمبلغ 125 جنية مصري.
- عدد 69 شدة بمبلغ 25 جنية.