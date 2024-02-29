تحتل شركة سامسونج جالكسي مكانة كبيرة عند الكثير من المستخدمين من مختلف دول العالم وذلك ثقة منهم في منتجاتها، وأخيرا قد أطلت علينا بسمارت واتش تحمل مواصفات عالمية ورائعة، مما جعل الكثير من المهتمين بالساعات الذكية بالتساؤل عن مميزاتها وأسعارها، ومن ثم سوف نتناول في هذا المقال الحديث عن موضوع وداعاً للشحن المتكرر! ساعة سامسونج الذكية ببطارية تدوم 13 يوماً.

مواصفات ساعة Galaxy fit 3

وسوف نتناول الآن الحديث عن أهم مواصفات الساعة الذكية من سامسونج galaxy fit 3.

اسم الجهاز Watch galaxy fit 3 مقاومة للماء تدعم سعة التخزين العشوائي ١٦ ميجا بايت ألوان الساعة تتوافر بالألوان التالية، الأسود والفضي، والذهبي سعة التخزين الداخلية ٢٥٦ ميجا بايت

مميزات ساعة galaxy fit 3

ولأن تحتوي ساعة galaxy fit 3 على العديد من المميزات الرائعة والكثيرة، بدأ الكثير يتساءل عن تلك المميزات وهي كما يلي:

وأول تلك المميزات أنها تدعم شكل أنيق وجذاب وعصري يناسب جميع الأذواق والاعمار والفئات العمرية.

بالإضافة أيضاً إلى شاشة كبيرة نسبياً تمكنك من الرؤية بوضوح.

ومن أهم مميزاتها أيضاً أنها تدعم بطارية قوية يمكنها العمل لمدة ١٣ يوم متصل.

بالإضافة أيضاً إلى أنها تحتوي على كاميرا رائعة، وخاصية الرد السريع.

وليس ذلك فحسب بل إنها يمكنها أيضاً أن تقوم بالكثير من الممارسات الصحية مثل قياس معدل نبضات القلب.

وأيضا يمكنها قياس نسبة الأكسجين الواصلة للدم، ومعرفة ضغط الدم، وأيضا اكتشاف نسبة التوتر في الجسم.

بل وهي تدعم أيضاً أكثر من ١٠٠ رياضة للحفاظ على صحة الإنسان.

بل ويمكنها أيضاً معرفة واكتشاف الشخير من عدمه بمجرد ارتدائها عند النوم.

وأيضاً تتميز بأنها تتوافر بألوان شيك وعصرية مثل اللون الفضي والاسود.

أسعار ساعة galaxy fit 3