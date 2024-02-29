استعد لتكون خارق.. اكواد سر جراند 5 GAT V للطائرات والأسلحة واستمتع باللعبة + طريقة التحميل

عشاق المغامرات وألعاب الأكشن وفي نفس الوقت الحرية الكاملة والقوة الخارقة يُقبلون على تحميل لعبة جاتا على الكمبيوتر والهواتف اللوحية بالمجان، بل المنخرطون في اللعبة بنسخها المختلفة يتساءلون عن اكواد سر جراند 5 GAT V، ونذكر لكم عدد من الشفرات تجعلك تمتلك قوى خارقة وتستمتع أكثر باللعبة، فدعونا نوضح لكم أبرز المعلومات عن اللعبة والأكود الخاصة بها.

تحميل لعبة gata للهاتف مجانا

لعبة جاتا من ألعاب المغامرة المشهورة منذ سنوات طوال، وتمكنت اللعبة من حصد الكثير من المعجبين بها كبارًا وصغارًا، والذي قاموا بتحميلها على أجهزة التشغيل الخاصة بهم، ويوجد للعبة الكثير من النسخ، ويمكن بكل سهولة تحميلها من خلال الكمبيوتر أو عبر الأجهزة اللوحية، وما تتميز به النسخة التي نحن بصدد الحديث عن أكوادها “اكواد سر جراند 5 GAT V” هي القدرة على سرقة العربيات والتمتع بما بها من وسائل مواصلات أخرى كالطائرات، يمكنك تحميل اللعبة عبر اتباع ما يلي:

الدخول إلى المتجر الإلكتروني على الجوال، سواء على متجر البلاي أو الآب ستور.

اكتب بمربع البحث النسخة الذي ترغب في تثبيتها على جهازك، ثم ابحث عنها.

تظهر لك اللعبة وبعدها انقر على تحميل.

انتظر حتى التنزيل وبعدها قم بفتح اللعبة.

اكواد سر جراند 5 GAT V

شفرات لعبة جاتا أو الأكواد السرية التي يتم إضافتها للعبة أثناء اللعب تزيد من قدراتك أثناء اللعب، وبالتالي تجعلك خارق بالمقارنة مع اللاعبين العاديين، وتتنوع الشفرات لتأتي على النحو التالي:

الكود الميزة 1999-2899-633 الهليكوبتر 1999-855-587 كل الأسلحة 1999-266-38 الفيراري 1999-467-86-84 النطه الخارقه 1999-468-426-37 القبضه المتفجرة 1999-727-4348 السيارة السريعة 1999-762-538 الدراجة النارية 1999-759-32-55 النزول من السماء

وكل ما عليك هو رفع الهاتف من اللعبة، ومن ثم كتابة الأرقام الموجودة بالأعلى “الأكواد” على الهاتف ثم الاتصال، وبعدها ستجد السيارة أمامك أو الطائرة أو الكود الذي قمت بطلبه.