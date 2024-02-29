“تصل نحو 445 ريال”..تعرف على الفئات المستحقة لمنفعة دعم دخل الأسرة في سلطنة عمان والقيمة المستحقة لكل أسرة 2024

يقدم برنامج “منفعة دعم دخل الأسر” دعماً مالياً شهرياً للأسر ذات الدخل المحدود والتي تواجه صعوبات في فرص الكسب، حيث يتم تحديد أهلية هذه المنفعة بناءً على مستوى دخل الأسرة وقدرة أفرادها على كسب الرزق، كما يرتبط مبلغ الدعم المستهدف بعدد أفراد الأسرة والإجمالي الشهري للدخل العائلي، كما أنها تهدف إلى الحد من مستويات الفقر وتحسين ظروف المعيشة للأسر المستهدفة، ويعكس البرنامج الاهتمام بالتحسين الاقتصادي للأسر الأقل حظاً، ويعمل على توفير دعم مالي يساعدها في تحسين جودة حياتها وتحقيق استقرار اقتصادي.

شروط الاستحقاق في المنعة

تهدف تلك الشروط إلى ضمان توزيع المنفعة بطريقة عادلة وفقاً لاحتياجات وظروف الأسر المستهدفة.

يجب أن يكون أحد أفراد الأسرة مواطناً عمانياً.

وبالنسبة للأرملة إذا كانت غير عمانية وليس لديها أبناء عمانيين، يمكنها تقديم طلب شريطة أن يكون لها إقامة في سلطنة عُمان بعد وفاة زوجها العماني.

يجب أن يكون مجموع دخل الأسرة، بما في ذلك الدخل المعادل لقدرة الكسب، أقل من المستوى المستهدف.

يجب الإفصاح عن الدخل والأصول في الاستمارة المخصصة للتقديم عند تقديم الطلب.

التعاون مع الباحث الاجتماعي.

قيمة الدعم للفئات المستحقة

تتألف الأسرة من الزوج والزوجة والأبناء غير العاملين الذين لم يتجاوزوا سن الـ26، والبنات غير المتزوجات أو المطلقات اللاتي لا يتجاوزن سن الـ40 إذا لم يكن لديهن أطفال، كمايتم صرف مبلغ شهري عبر حساب الفارق بين المستوى المستهدف (الجذر التربيعي لعدد أفراد الأسرة × 115 ريال عماني) ومجموع دخل الأسرة.

رابط التسجيل في منفعة دعم دخل الأسرة

يمكنك الاطلاع على رابط التسجيل للاستفادة من منفعة دعم دخل الأسر في سلطنة عمان عبر زيارة الموقع الرسمي لصندوق الحماية الاجتماعية.