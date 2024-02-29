“ماما وبابا زعلانين شو عملتي يا سوسو” تردد قناة كراميش 2024 بوابتك لعالم الأطفال بتقنية HD
تردد قناة كراميش 2024
مع حلول عام 2024، يتزايد الإقبال على معرفة تردد قناة كراميش 2024 الجديد، القناة الرائدة في مجال البرامج التعليمية والترفيهية للأطفال، تتميز كراميش بمكانتها المتقدمة بين قنوات الأطفال في الوطن العربي، بفضل محتواها الغني الذي يسهم في تطوير القدرات الفكرية والإبداعية للأطفال، بتقديم مجموعة متنوعة من البرامج التي تجمع بين الجودة والمتعة، تسعى قناة كراميش إلى أن تكون المصدر الأول للمحتوى الهادف والممتع للأطفال، وذلك من خلال بثها بجودة HD عالية الوضوح على كافة الأقمار الصناعية.
تحديث تردد قناة كراميش 2024
مع تزايد الطلب من الأمهات والعائلات على تردد قناة كراميش الجديد 2024، أعلنت إدارة القناة رسميًا عن الترددات الجديدة عبر صفحاتها الرسمية والمواقع الإلكترونية، إليكم تفاصيل التردد الجديد على الأقمار الصناعية نايل سات وعرب سات :
|القمر الصناعي
|التردد
|معامل الترميز
|معامل تصحيح الخطأ
|الاستقطاب
|نايل سات
|11429
|27500
|3/4
|عمودي V
|عرب سات
|11390
|27500
|3/4
|عمودي V
أغاني قناة كراميش 2024
- خطة بدي غيب وبيسان صيام
- انشودة حنانة، لحنان الطرايرة وبشرى
- ماما وبابا زعلانين شو عملتي يا سوسو
- سوسو غلطت يا حرام
- يا أحفادي لوسيم عواد وزينة عواد
- نطنط لريتال العبدلله
- وين الساعة، لزينة عواد
- يا شرطي، حبيبي بيبي
- لازم نحكي بسم الله بدون إيقاع
ضبط تردد قناة كراميش 2024
لضبط تردد قناة كراميش 2024 على جهاز الاستقبال الخاص بك، يمكنك اتباع الخطوات التالية:
- ابدأ بالضغط على زر “Menu” الموجود أعلى أزرار التنقل في جهاز التحكم عن بعد الخاص بك.
- من القائمة التي تظهر على الشاشة، توجه إلى خيار “تنزيل” أو “إضافة تردد”.
- في الخيارات المتاحة، اختر “التثبيت اليدوي”.
- من قائمة الأقمار الصناعية المتاحة، حدد القمر الصناعي المناسب لاستقبال تردد قناة كراميش.
- قم بكتابة التردد الخاص بقناة كراميش في الحقل المخصص.
- اختر الاستقطاب المناسب (عمودي أو أفقي) وقم بإدخال معدل الترميز الصحيح.
- بعد إكمال الإعدادات، اضغط على زر “البحث” ليبدأ الجهاز في البحث عن قناة كراميش.
- عند العثور على القناة، اضغط على “OK” لحفظ الإعدادات.