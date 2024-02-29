“ماما وبابا زعلانين شو عملتي يا سوسو” تردد قناة كراميش 2024 بوابتك لعالم الأطفال بتقنية HD

مع حلول عام 2024، يتزايد الإقبال على معرفة تردد قناة كراميش 2024 الجديد، القناة الرائدة في مجال البرامج التعليمية والترفيهية للأطفال، تتميز كراميش بمكانتها المتقدمة بين قنوات الأطفال في الوطن العربي، بفضل محتواها الغني الذي يسهم في تطوير القدرات الفكرية والإبداعية للأطفال، بتقديم مجموعة متنوعة من البرامج التي تجمع بين الجودة والمتعة، تسعى قناة كراميش إلى أن تكون المصدر الأول للمحتوى الهادف والممتع للأطفال، وذلك من خلال بثها بجودة HD عالية الوضوح على كافة الأقمار الصناعية.

تحديث تردد قناة كراميش 2024

مع تزايد الطلب من الأمهات والعائلات على تردد قناة كراميش الجديد 2024، أعلنت إدارة القناة رسميًا عن الترددات الجديدة عبر صفحاتها الرسمية والمواقع الإلكترونية، إليكم تفاصيل التردد الجديد على الأقمار الصناعية نايل سات وعرب سات :

القمر الصناعي التردد معامل الترميز معامل تصحيح الخطأ الاستقطاب نايل سات 11429 27500 3/4 عمودي V عرب سات 11390 27500 3/4 عمودي V

أغاني قناة كراميش 2024

خطة بدي غيب وبيسان صيام

انشودة حنانة، لحنان الطرايرة وبشرى

ماما وبابا زعلانين شو عملتي يا سوسو

سوسو غلطت يا حرام

يا أحفادي لوسيم عواد وزينة عواد

نطنط لريتال العبدلله

وين الساعة، لزينة عواد

يا شرطي، حبيبي بيبي

لازم نحكي بسم الله بدون إيقاع

ضبط تردد قناة كراميش 2024

لضبط تردد قناة كراميش 2024 على جهاز الاستقبال الخاص بك، يمكنك اتباع الخطوات التالية: