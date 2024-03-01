رجعت تاني فرح عيالك.. تردد قناة طيور الجنة نايل سات لمتابعة أناشيد الاطفال “شغالة مبتقفش خالص!”

تبحث الامهات عن تردد قناة طيور الجنة والتي تعتبر اشهر قنوات الاطفال والتي تجمع بين التعليم والترفيه في وقت واحد، حيث تنقل القناة مجموعة من الاناشيد التعليمية التي تنمي مهارات الطفل وتشجعه على التفكير الابداعي وكذلك الاناشيد الاسلامية التي تغرس في الطفل تعلم الاخلاق وقيم الدين الاسلامي، بالاضافة الي مجموعة متميزة من البرامج وافلام الكرتون الآمنة على الطفل، ويمكن بكل سهولة استقبال تردد القناة عبر الاقمار الصناعية سواء النايل سآت او العرب سات وهذا ما نسرده لكم عبر سطور المقال.

تردد قناة طيور الجنة على النايل سآت

تتميز القناة بالعديد من الجوانب تجعلها من افضل القنوات المحببة للاطفال حيث تنقل القصص الاسلامية والأناشيد والكثير من البرامج التي تغطي كافة الجوانب الترفيهية والثقافية، كما أن محتوي القناة مناسب لجميع الفئات العمرية وبالتالي يمكن تشغيلها أمام طفلك طوال الوقت، كما تعتني القناة بتحديث التردد بانتظام للحفاظ على الجودة العالية في تقديم المحتوي، ويمكن استقبال التردد الجديد على القمر الصناعي النايل سآت كما يلي:

التردد: 11274.

الاستقطاب: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

معدل الترميز: 27500.

تردد قناة طيور الجنة على العرب سآت

تتمتع القناة بتقديم الكثير من الاغاني التي يسهل على الاطفال حفظها وترديدها خاصة في الجانب العلمي، اضافة الي تعليم الطفل السلوكيات والاخلاقيات المناسبة للمجتمع العربي الذي يعيش فيه، وتستخدم القناة أساليب جذابة مليئة بالالوان تجذب انتباه الاطفال، ولذلك يمكن ضبط تردد القناة على القمر الصناعي العرب سآت كما يلي:

التردد: 11310.

الاستقطاب: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

معدل الترميز: 27500.

خطوات ضبط تردد قناة طيور الجنة

يمكن بكل سهولة ضبط تردد قناة طيور الجنة على جهاز الاستقبال عبر اتباع الخطوات الاتية: