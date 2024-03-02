ليـنك مصرف ليبيا المركزي حجز 4000 دولار منصة حجز العملة الأجنبية للأفراد ليبيا fcms.cbl.gov.ly

مصرف ليبيا المركزي حجز 4000 دولار، في إطار مبادرات البنك المركزي الليبي من توفير الخدمات والمبادرات التي تقوم بالمساهمة في دعم المواطنين باختلاف الأشكال، والذي نتحدث عنه حول إعلانه إمكانية المواطنين بدولة ليبيا وخارجها التقديم على حجز 4000 دولار حيث تعد مثابة الفرصة الذهبية من حيث تشكيلها فرقًا في حياة المواطنين، لذا تعرفوا معنا حول آخر مستجدات حول هذا الموضوع.

مصرف ليبيا المركزي حجز 4000 دولار

مصرف ليبيا المركزي حجز 4000 دولار التي تأتي بالتزامن مع الخدمات الجديدة التي أطلقها البنك المركزي الليبي لسهولة تعامل المواطنين خلال المعاملات الدولية أو من خارج البلاد، وذلك سيساهم في زيادة حركة الاستثمار بتوافد الكثيرين للتقديم على حجز هذا المبلغ من قبل المصرف الليبي المركزي، وفي هذا السياق سوف نعرض خطوات الحجز في هذه الخدمة من خلال الخطوات التالية:

بزيارة الموقع الرسمي للمصرف المركزي الليبي إلكترونيُا.

إلكترونيُا. بادر بإنشاء حساب عبر المنصة الرسمية للمصرف المركزي الليبي.

ثم بكتابة المعلومات والبيانات الشخصية المطلوبة مثل الاسم ورقم الهوية الوطنية، رقم الهاتف، رقم جواز السفر.

بإدخال الكود الرقمي المرسل إليك عبر رقم الجوال.

باستكمال كافة الإجراءات وتسجيل رقم الحساب البنكي الخاص بك بصيغة “أي بي أر”.

اضغط على خانة إرسال أو تقديم الطلب.

شروط حجز 4000 دولار للمصرف الليبي المركزي 2024

مصرف ليبيا المركزي حجز 4000 دولار تنال ضجة واسعة على مستوى العالم ودولة ليبيا التي قامت بإطلاق أحد وأفضل المبادرات التي سوف تساهم في العديد من التطورات خلال الفترة المقبلة، لأن تلك الخدمة بمثابة صفقة رابحة للحكومة الليبية في جذب المستثمرين والوافدين وكذلك الموجودين داخل ليبيا للتسهيل على المواطنين أيضًا الحصول على العوائد المالية والعملات الأجنبية، وتم تحديد بعض الشروط للحجز وهي:-

ينبغي على المتقدم أن يبادر بالتقديم على قيمة الحجز المعلن عنها دون طلب زيادة. امتلاك المتقدم لحساب بنكي وتقديم كافة البيانات الصحيحة. على أن يكون حساب المتقدم البنكي خالي من أي قيود مفروضة. ألا يزيد مبلغ الحجز عن 4000$. أن يمتلك الشخص رصيد كافي في الحساب لحجز العملة الأجنبية.

أكدت المصادر من داخل المصرف الليبي المركزي أنه بإمكان المواطنين في ليبيا بحجز أي مبلغ يرغب به بشرط ألا يزيد المبلغ عن 4 آلاف دولار، كما أنه يجب تقديم الطلب بداية من الساعة الرابعة عصراً 16:00 في أي يوم في الأسبوع، بالإضافة إلى أنه يتم مراجعة الطلبات من يوم الأحد وحتى الأربعاء حسب الأقدمية.