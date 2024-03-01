هتاخد شقة ومعاش ووظيفة للابن الواحد .. مشروع قانون الزيادة السكانية الجديد لمواجهة الزيادة السكانية .. هيبقى في الجون اعرف التفاصيل الآن

تم تقديم مشروع قانون الزيادة السكانية للنقاش في البرلمان، يهدف إلى تعزيز تنظيم الأسرة والحد من الزيادة السكانية في مصر، يتضمن هذا المشروع توفير وحدة سكنية ووظيفة حكومية للابنة أو الابن الواحد، بهدف تشجيع التخطيط الأسري وتنظيم النسل، يبذل أعضاء البرلمان جهودًا مستمرة لموائمة هذا القانون مع المبادرات الصحية والتوعوية التي تشجع على تحديد النسل، دون اللجوء إلى إجراءات قد تتسبب في الجدل، مثل حرمان الأطفال من بعض الحقوق التعليمية أو المادية، وهو ما يثير اعتراض البعض ويعتبرهم انتهاكًا لمبدأ المساواة وقد يتعارض مع الدستور.

مشروع قانون بالبرلمان لمواجهة الزيادة السكانية

أكدت النائبة منى عمر، عضو مجلس النواب، أن مشروع القانون يهدف إلى توفير حوافز تشجيعية تحث المواطنين على الاكتفاء بعدد محدود من الأبناء، بهدف الحد من الزيادة السكانية، وأشارت “منى عمر” إلى أن القانون جاء نتيجة للارتفاع السريع في عدد السكان خلال فترة قصيرة، حيث ارتفع العدد بمليون نسمة خلال ثمانية أشهر فقط، من 105 مليون في يونيو 2023 إلى 106 مليون في فبراير 2024، تم تقديم مشروع القانون من قبل النائبة منى عمر ومجموعة من النواب، وتم إحالته إلى لجنة مشتركة للبحث والنظر.

شقة ووظيفة ومعاش لابن أو الابن الواحد

يتضمن مشروع القانون الذي قدمته النائبة منى عمر مجموعة من الحوافز للأبناء الوحيدين، حيث يُمنحون وحدة سكنية من المساكن التي تقوم الدولة ببنائها، مع إمكانية التقسيط على مدى ثلاثين سنة بدون فوائد، وبأقساط منخفضة تُسهل عليهم الحصول على التمويل العقاري، بالإضافة إلى ذلك، تضمنت الحوافز توفير فرصة عمل حكومية للأبناء الوحيدين، حيث يتمتعون بالأولوية في الحصول على وظائف تتناسب مع مؤهلاتهم عند الإعلان عنها، بنسبة محددة من قبل الدولة، وعلى غرار النسبة المخصصة لذوي الإعاقة، يحدد المشروع نسبة من الوظائف في الشركات والمنشآت الخاصة لتوفير فرص للأبناء الوحيدين للانضمام إليها في حال توافر مؤهلاتهم للمناصب المتاحة.

معاش شهري للابن أو الابن الواحدة

تتضمن توسيعات مشروع القانون مجموعة جديدة من الحوافز الموجهة للأبناء الوحيدين، بهدف تعزيز تنظيم النسل وتشجيع الأزواج على التفكير بتحديد عدد أبنائهم، وينص المشروع على توفير معاش شهري للأبناء الوحيدين في حال وفاة أو عجز أحد الوالدين، بالإضافة إلى توفير وثيقة تأمين مجانية على الحياة من شركات التأمين التابعة للدولة، تضمن صرف معاش شهري للأبناء لضمان استقرارهم المالي في مثل تلك الحالات.

المستفيدون من حوافز تنظيم الأسرة

تحدد مشروع قانون الحوافز المتعلقة بتنظيم الأسرة المستفيدين منها، حيث ينص على أنه يُطبق على الأبناء الذين يولدون لزوجين تزوجا بعد تاريخ صدور القانون، دون أن يشمل الأبناء الذين وُلدوا قبل ذلك التاريخ، ويتعين إبلاغ كل من الزوجين عن المزايا والفوائد التي يتلقونها من الدولة في حال اتخاذ قرار بإنجاب ابن واحد أو ابنة واحدة، وذلك عند توقيع عقد الزواج.

تخطي سكان مصر لـ 106 مليون نسمة

بينما يتزايد عدد السكان في الداخل ويتجاوز الـ 106 مليون نسمة، حيث قدمت النائبة منى عمر مشروع قانون مبتكر، و أحدث إحصائية للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في فبراير الحالي، بينما تم الكشف عن وصول عدد السكان إلى 106 مليون نسمة في الداخل خلال ثمانية أشهر فقط، و ارتفع عدد السكان بمليون نسمة، وفي يونيو 2023 كان العدد 105 مليون نسمة، هذا يعكس الانفجار السكاني الحالي في مصر