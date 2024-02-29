“موبايل الغلابة بمواصفات جبارة” .. تعرف على أهم المواصفات الموجودة في هاتف سامسونج جالاكسي A15 4G

يعتبر هاتف Samsung Galaxy A15 4G إضافة حديثة ومتطورة في سلسلة A من سامسونج، حيث يتميز بتصميم أنيق ومواصفات تقنية مميزة تلبي احتياجات المستخدمين اليومية، كما أنه يأتي بأداء قوي وفعال مدعومًا بمعالج قوي يسهم في تشغيل التطبيقات بسلاسة وفاعلية.

مواصفات Samsung Galaxy A15 4G

فيما يلي جدول يوضح المواصفات الرئيسية لهاتف Samsung Galaxy A15 4G.

المواصفات التفاصيل دعم NFC نعم نوع الشرائح Nano Sim شبكات الاتصال 2G، 3G، 4G الأبعاد والوزن 160.1×76.8×8.4 ملم، 200 جرام مواد البناء بلاستيك كامل نوع الشاشة Super AMOLED حجم الشاشة 6.5 إنش دقة الشاشة FHD+ (1080×2340 بكسل)، كثافة بكسلات 396 بكسل لكل إنش معالج MediaTek Helio G99 معالج الرسوميات Mali-G57 MC2 ذاكرة التخزين والرامات (الإصدار الأول) 128 جيجابايت، 4 جيجابايت رام ذاكرة التخزين والرامات (الإصدار الثاني) 128 جيجابايت، 6 جيجابايت رام ذاكرة التخزين والرامات (الإصدار الثالث) 128 جيجابايت، 8 جيجابايت رام ذاكرة التخزين والرامات (الإصدار الرابع) 256 جيجابايت، 8 جيجابايت رام كاميرا أمامية 13 ميجابكسل، فتحة عدسة F/2.0 كاميرا خلفية – 50 ميجابكسل، فتحة عدسة F/1.8 (أساسية) – 5 ميجابكسل، فتحة عدسة F/2.2 (تصوير واسع) – 2 ميجابكسل، فتحة بعدسة F/2.4 دعم تسجيل الفيديو FHD (1080p) بمعدل ثلاثون إطارًا في الثانية الواحدة ميكروفون إضافي لعزل الضوضاء نعم واي فاي a/b/g/n/ac، Dual-band، Wi-Fi Direct بلوتوث إصدار 5.3، A2DP، LE نظام تحديد الموقع GPS، GALILEO، GLONASS وأيضا BDS والأهم QZSS مستشعرات الأمان بصمة البصمة، Face Unlock نظام التشغيل أندرويد رقم 14 سعة البطارية 5000 مللي أمبير، شحن سريع 25 واط منافذ الصوت والشحن 3.5 ملم (سماعات الأذن)، USB Type-C الألوان المتاحة فضي، أزرق غامق، أصفر

سعر هاتف سامسونج جالاكسي A15 4G

في مصر

نسخة 128 جيجا / 4 جيجا رام بسعر 6700 جنية.

نسخة 128 جيجا / 6 جيجا رام بسعر 7200 جنية.

نسخة 256 جيجا / 8 جيجا رام بسعر 8600 جنية

في السعودية