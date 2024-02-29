تكنولوجيا

“موبايل الغلابة بمواصفات جبارة” .. تعرف على أهم المواصفات الموجودة في هاتف سامسونج جالاكسي A15 4G

Samsung Galaxy A15 4G

Rovana Hadyمنذ يومين
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"موبايل الغلابة بمواصفات جبارة" .. تعرف على أهم المواصفات الموجودة في هاتف سامسونج جالاكسي A15 4G
"موبايل الغلابة بمواصفات جبارة" .. تعرف على أهم المواصفات الموجودة في هاتف سامسونج جالاكسي A15 4G

يعتبر هاتف Samsung Galaxy A15 4G إضافة حديثة ومتطورة في سلسلة A من سامسونج، حيث يتميز بتصميم أنيق ومواصفات تقنية مميزة تلبي احتياجات المستخدمين اليومية، كما أنه يأتي بأداء قوي وفعال مدعومًا بمعالج قوي يسهم في تشغيل التطبيقات بسلاسة وفاعلية.

مواصفات Samsung Galaxy A15 4G

فيما يلي جدول يوضح المواصفات الرئيسية لهاتف Samsung Galaxy A15 4G.

المواصفاتالتفاصيل
دعم NFCنعم
نوع الشرائحNano Sim
شبكات الاتصال2G، 3G، 4G
الأبعاد والوزن160.1×76.8×8.4 ملم، 200 جرام
مواد البناءبلاستيك كامل
نوع الشاشةSuper AMOLED
حجم الشاشة6.5 إنش
دقة الشاشةFHD+ (1080×2340 بكسل)، كثافة بكسلات 396 بكسل لكل إنش
معالجMediaTek Helio G99
معالج الرسومياتMali-G57 MC2
ذاكرة التخزين والرامات (الإصدار الأول)128 جيجابايت، 4 جيجابايت رام
ذاكرة التخزين والرامات (الإصدار الثاني)128 جيجابايت، 6 جيجابايت رام
ذاكرة التخزين والرامات (الإصدار الثالث)128 جيجابايت، 8 جيجابايت رام
ذاكرة التخزين والرامات (الإصدار الرابع)256 جيجابايت، 8 جيجابايت رام
كاميرا أمامية13 ميجابكسل، فتحة عدسة F/2.0
كاميرا خلفية– 50 ميجابكسل، فتحة عدسة F/1.8 (أساسية)
– 5 ميجابكسل، فتحة عدسة F/2.2 (تصوير واسع)
– 2 ميجابكسل، فتحة بعدسة F/2.4
دعم تسجيل الفيديوFHD (1080p) بمعدل ثلاثون  إطارًا في الثانية الواحدة
ميكروفون إضافي لعزل الضوضاءنعم
واي فايa/b/g/n/ac، Dual-band، Wi-Fi Direct
بلوتوثإصدار 5.3، A2DP، LE
نظام تحديد الموقعGPS، GALILEO، GLONASS وأيضا  BDS والأهم QZSS
مستشعرات الأمانبصمة البصمة، Face Unlock
نظام التشغيلأندرويد رقم 14
سعة البطارية5000 مللي أمبير، شحن سريع 25 واط
منافذ الصوت والشحن3.5 ملم (سماعات الأذن)، USB Type-C
الألوان المتاحةفضي، أزرق غامق، أصفر

سعر هاتف سامسونج جالاكسي A15 4G

في مصر

  • نسخة 128 جيجا / 4 جيجا رام بسعر 6700 جنية.
  • نسخة 128 جيجا / 6 جيجا رام بسعر 7200 جنية.
  • نسخة 256 جيجا / 8 جيجا رام بسعر 8600 جنية

في السعودية

  • نسخة 128 جيجا / 4 جيجا رام بسعر 550 ريال.
  • نسخة 256 جيجا / 8 جيجا رام بسعر 700 ريال.
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Rovana Hadyمنذ يومين
0

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