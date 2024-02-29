بهذه الشروط والأوراق.. الحصول على anem dz منحة المرأة الماكثة في البيت الجزائر

واحدة من المنح التي تقدمها حكومة الجزائر الوطنية للمواطنين والمواطنات هي anem dz منحة المرأة الماكثة في البيت، ونجد السيدات الجزائريات يتساءلن عن شروط الحصول على المنحة والأوراق المطلوبة للتسجيل بها، ونذكر لكم بعضًا من المعلومات عن تلك المنحة، فتابعونا.

anem dz منحة المرأة الماكثة في البيت

منحة المرأة الماكثة بالمنزل بالجزائر هي واحدة من المنح الحكومية التي يتم تقديمها للسيدات بالمنزل، وقيل أنها بقيمة 800 دينار جزائري، وحتى تحصل السيدة على تلك المنحة، ينبغي أن يكون الملف الخاص بها به الأوراق التالية:

صورتين شمسيتين للمتقدمة.

صورة لبطاقة الهوية الوطنية للمتقدمات.

صورتين من الشهادة العائلية للمتزوج.

شهادة للإقامة.

شهادتين من الميلاد “أصلية”.

شهادة من وفاة الزوج حال الوفاة.شهادة عدم الزواج من جديد في حالة وفاة الزوج.

نسخة لبطاقة التعريف.

رقم الهاتف.



شروط anem dz منحة المرأة الماكثة في البيت

جميع المنح المُقدمة من قبل الحكومة الجزائرية تكون بإشراف من الوكالة الوطنية للتشغيل، حيث يمكن الدخول على الموقع والتسجيل في هذه المنحة، حيث اختيار السيدة منحة البطالة والتسجيل باسمها والبيانات الخاصة بها، وأما عن الشروط المطلوبة للمنحة، فهي تأتي على النحو التالي:

أن يكون عمر السيدة يتراوح ما بين 19 إلى 40 سنة.

المنحة متاحة للسيدات في دولة الجزائر فقط.

ضرورة أن يكون لدى السيدة أطفال.

حصول السيدة الراغبة في الحصول على المنحة “شهادة جامعية”.

لا يكون لها دخل ثابت من أي مصدر.

علمًا بأن انقطاع واحدة من هذه الشروط تُصبح السيدة غير مؤهلة للحصول على منحة السيدة الماكثة بالمنزل.