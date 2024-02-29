“منحة 100 دينار” لينك التسجيل في المكرمة الملكية الأردنية takaful.naf.gov.jo الشروط المطلوبة

تعد المكرمة الملكية في الأردن، من أكثر المنح التي تم إطلاقها لتشمل عدد كبير من المواطنين، وهي تأتي بأمر من الملك عبد الله الثاني، في سبيل توفير حياة كريمة ودعم ملائم لجميع الأشخاص المتقدمين والراغبين في الحصول على مثل هذه المساعدات المالية وتصل قيمة المكرمة إلى 100 دينار أردني، ويمكن التقديم فيها، كما سنوضحه لكم في السطور التالية.

خطوات التسجيل في المكرمة الملكية 2024 الاردن

هناك مجموعة من الخطوات لكي يتم التقديم على المكرمة الملكية في الأردن، وفقًا لما يلي:-

أولاً يتم الذهاب إلى موقع تكافل الإلكتروني التابع لصندوق المعونة الأردنية.

ثم يتم كتابة الرقم القومي للشخص المتقدم.

إدخال كلمة المرور في الخانة المخصصة لذلك.

القيام بملء الإستمارة الإلكترونية من جميع البيانات.

إرفاق المستندات المعنية بالقبول.

التأكد من من المعلومات والوثائق التي تم إدخالها.

شروط التقديم في المكرمة الملكية 2024 الاردن

تتمثل أهم شروط التقديم على المكرمة الملكية في الأردن، كما يأتي:-