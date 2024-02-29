ما هي أسعار الدولار الأمريكي اليوم الخميس 29-2-2024؟ إليك التفاصيل

الكثير يهتم بمتابعة الدولار الأمريكي خاصة التجار ولمن لهم مصلحة في شراء المنتجات من الخارج، حيث أعلن عن وجود تحديث لأسعار الدولار اليوم الذي يوافق 2024-2-29 في البنوك المصرية، بينما سجل أعلى سعر بنك أبوظبي الإسلامي بمبلغ 30.90 جنيه، مما أدى إلى تساؤل الكثير من المواطنين عن صحة هذا التصريحات، لذلك وفرنا لكم جميع ما يتعلق عن أسعار الدولار الأمريكي اليوم الخميس 29-2-2024 الذي يعتبر آخر تحديث، إذا كنت تهتم بذلك، تابع مقالتنا اليوم.

أسعار الدولار الأمريكي اليوم الخميس 29-2-2024

العديد من المواطنين يهتمون بمتابعة سعر الدولار من أجل معرفة سلع المنتجات هل منخفضة أو مرتفعة، إذا كنت تهتم بذلك، تابع فيما يلي.

وصل سعر الدولار في البنك المركزي المصري إلى 30.83 جنيه للشراء، بينما في البيع 30.96 جنيه مصري.

وصل في مصرف أبو ظبي الإسلامي إلى 30.90، بينما في البيع 30.95 جنيه.

سعر الدولار مقابل الجنيه

وصل سعر الدولار في البنك التجاري الدولي في الشراء إلى 30.85 جنيه، بينما في البيع إلى 30.95 جنيه.

الشراء في بنك الإسكندرية 30.85 جنيه، بينما في البيع 30.95 جنيه.

الشراء في البنك الأهلي المتحد إلى 30.85 جنيه، بينما في البيع وصل إلى 30.95 جنيه.

الشراء في بنك فيصل الإسلامي وصل إلى 30.85 جنيه، بينما البيع وصل إلى 30.95 جنيه.

سعر صرف الدولار الأمريكي