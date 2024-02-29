“مربوحة بالفعل اتمرمطت” من اللي حصلها من جوني والعترة.. والجزء الثامن من الكبير أوي ضرب نار

من منا لا يعشق مسلسل الكبير أوي بكل أجزائه ونجومه، ذلك المسلسل الذي يعد الأكثر كوميديا في العشرين عاما الأخيرة، حيث يقوم حاليا نجوم العمل بتصوير الجزء الثامن من مسلسل الكبير أوي والمقرر عرضه بموسم مسلسلات رمضان القادم 2024

تفاصيل الكبير أوي الجزء الثامن

من المقرر عرض المسلسل في شهر رمضان، والذي يضم مجموعة من النجوم على راسهم أحمد مكي (الكبير – جوني- حزلئوم)، ومعه مجموعة من نجوم الكوميديا منهم الرائع محمد سلام (هجرس) – رحمة أحمد (مربوحة) في ثالث موسمها مع الكبير- الفنان حاتم صلاح (نفادي)- بيومي فؤاد (الدكتور ربيع)- هشام إسماعيل (فزاع)- حسين أبو حجاج (أشرف)- مصطفى أبو سريع (القطر)

قصة مسلسل الكبير أوي الجزء الثامن

لم يتم الكشف حتي الآن عن تفاصيل القصة بشكل كامل، ولكن من المتوقع أن تدور أحداث الجزء الثامن حول عمدة قرية المزاريطة (الكبير أوي) الذي يتعرض لضغوطات عدة، حيث يجد نفسه مضطرا للاهتمام بقضايا ومشاكل يتعرض لها هو وكل من حوله في مجموعة من المواقف الكوميدية المضحكة.

هذا ويشهد المسلسل العديد من المواقف الكوميدية والمواقف الاجتماعية التي تناقش قضايا تهم المجتمع في صورة حلقات كوميدية لنجوم العمل.

تغير السيناريو عقب الحريق الذي شب بموقع التصوير

وحاليا المسلسل يواجه بعض التحديات خلال فترة التصوير، بعد الحريق الذي شب منذ عدة أيام بمواقع التصوير وتم التعامل معه دون حدوث اصابات.

“مربوحة بالفعل اتمرمطت” من اللي حصلها من جوني والعترة

ويسعدنا أن نستعيد الذكريات مع مغامرات الكبير أوى وأولاده وموقف في منتهى الكوميديا حدث في الجزء السادس والذي دارت احداثه حول أبناء “الكبير أوى”(العترة وجونى) وبعد زواجه من مربوحة لمراعاتهما، حيثا قاما معا بعمل مجموعة من المقالب المضحكة في مشهد جميل أستمر لمدة 5 دقائق للدرجة التي قال عنها الجميع بالفعل إن “مربوحة بالفعل اتمرمطت” من اللي حصلها من جوني والعترة، كما يمكنكم مشاهدة كافة المواقف الكوميدبا والتي تم نشرها على قناة اليوتيوب الخاصة بالشركة المنتجة وهي المتحدة للانتاج، وعلى قناة اليوتيوب الخاصة بتامر مرسي منتج العمل.

والآن مع ما يقرب من خمس دقائق من الضحك المتواصل، ومقالب أبناء الكبير أوي جوني والعترة في زوجة أبيهم مربوحة، كما سبق وأن ذكرنا على اليوتيوب، يمكنك فتح الرابط التالي للمشاهدة.