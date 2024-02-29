كشوفات اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 في عموم محافظات العراق عبر موقع وزارة العمل الرسمي

يمكنك معرفة اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024، النسخة السابعة لبرنامج الرعاية الاجتماعية “أسماء” لعام 2024 لم يتم الإعلان عن تاريخ الكشف حتى الآن، يسعى البرنامج إلى تخفيف الأعباء المالية عن الأسر ذات الدخل المحدود، بهدف مساعدتها خلال هذه الفترة الصعبة التي تشهدها البلاد بسبب الظروف الحالية، سيتم شرح كيفية تحميل قائمة المستفيدين من الرعاية الاجتماعية للوجبة السابعة 2024 في الفقرات القادمة.

اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024

يمكنك البحث عن أسماء الرعاية الاجتماعية للوجبة السابعة 2024 عبر زيارة موقع وزارة العمل العراقية بعد إعلان الدكتور أحمد الأسدي، وزير العمل، عن المستفيدين الذين يجري التأكد حاليًا من صحة بياناتهم، سيتم الإعلان عن ذلك خلال مؤتمر صحفي للكشف عن عدد المقبولين وقيمة الموارد المالية المطلوبة للصرف، يمكنك استخراج كشوف أسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 عبر الخطوات التالية.

قم بزيارة موقع وزارة العمل العراقية .

. ادخل إلى قسم الخدمات الإلكترونية.

اختر برنامج هيئة الرعاية الاجتماعية.

حدد أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية لعام 2024.

اختر رقم الوجبة المراد الاستعلام عنها.

قم باختيار المحافظة التي تقطن فيها.

أدخل بياناتك بشكل صحيح، مع الأخذ في اعتبارك رقم الهوية الوطنية.

اضغط على “استعلام”.

ستظهر لك كشوف PDF تحتوي على أسماء المشمولين والمقبولين للحصول على راتب الرعاية.

يمكنك تنزيل الكشوف على جهازك بالضغط على “تنزيل”.

كشوف المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024

من المتوقع أن يتم نشر قوائم المستفيدين من الرعاية الاجتماعية للوجبة السابعة 2024 في وقت قريب، عبر رابط في منصة “مظلتي” الإلكترونية التابعة لوزارة العمل، سيكون بإمكان المتقدمين استعراضها والاطلاع عليها عبر الإنترنت، إلى جانب ذلك، تقدم منصة “مظلتي” مجموعة متنوعة من الخدمات الإلكترونية للمواطنين، بما في ذلك تحديث عنوان السكن وتعبئة استمارة التسجيل في الرعاية الاجتماعية.