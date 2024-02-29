“انخفاض” اسعار الفراخ البيضاء اليوم للمستهلك والبلدي والساسو وكرتونة البيض.. اشتري وفرحي العيال

اسعار الفراخ البيضاء اليوم للمستهلك في الأسواق ما تشغل بال المواطنين والمواطنات والتجار وأصحاب المحلات التجارية، وقد شهدت الأسعار الفترة الماضية قفزة كبيرة، ولكن من جديد تواصل النزول مجددًا، فدعونا نوضح لكم سعر الفراخ اليوم في الأسواق وفي المزارع، تابعوا معنا.

اسعار الفراخ البيضاء اليوم للمستهلك

سبق أن وضح رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية أن أسعار الأعلاف هبطت نحو خمسة آلاف جنيه للطن الاحد تقريبًا، وفي ضوء هذا الانخفاض وانخفاض أسعار الدولار بعد الصفقة الأخيرة، حيث هبطت الأسعار بقوة ليكون الكيلو منها في المزرعة بمبلغ يبدأ من 85 جنيه مصري، حيث السعر كما يلي:

الكيلو من الأبيض سجل اليوم مبلغ يبدأ من 85 ج بالمزرعة، بينما يصل في السوق حتى 100 وربما أكثر أو أقل حسب المنطقة.

كيلو البلدي من 125 إلى 130 جنيه.

الكيلو من الفراخ الساسو جاء من 112 إلى مبلغ 120 جنيه مصري.

كيلو الفراخ الأمهات في المزرعة بسعر يبدأ من 79 ج، بينما يصل للمستهلك بسعر يبدأ من 85 جنيه.

سعر كرتونة البيض

وفيما يخص أسعار البيض اليوم، فقد سجلت الكرتونة المبالغ التالية:

كرتونة الأحمر داخل المزرعة تبدأ من 148 جنيه مصري، بينما السعر في السوق من مبلغ 154 إلى 160 جنيه.

كرتونة الأبيض في المزرعة 147 جنيه مصري، بينما تصل إلى المواطن بسعر يبدأ من 152 ج.

الكرتونة من الفراخ البلدي تصل إلى المستهلك بسعر 148 جنيه مصري.

أسعار الدواجن اليوم

بعد أن وضحنا اسعار الفراخ البيضاء اليوم للمستهلك وأسعار البيض، فتأتي أسعار باقي المنتجات التابعة للدواجن على النحو التالي: