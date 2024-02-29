“نزلها لعيالك قبل رمضان”.. تردد قناة كوكي الجديد بأعلي جودة.. اضبطها الان..!!

تعد ترددات القنوات التلفزيونية أمرا مهما للغاية في عالم الإعلام، حيث تلعب دورا حيويا في جذب الجمهور وجعله يتابع البرامج المفضلة لديه، ومن بين هذه القنوات تأتي قناة كوكي للأطفال، التي تعتبر واحدة من القنوات الشهيرة التي تستهدف الفئة العمرية الصغيرة، وفي هذا المقال سوف نتعرف مع حضراتكم عن تردد قناة كوكي الجديد بأعلي جودة ممكنة، فقط تابعوا معنا.

تردد قناة كوكي

قناة كوكي للاطفال هي قناة فضائية متخصصة في عرض البرامج التعليمية والترفيهية للأطفال في سن ما قبل المدرسة، تأسست القناة بغرض تقديم محتوى ممتع وتعليمي يساعد الأطفال على تطوير مهاراتهم ومعرفتهم في مختلف المجالات، وتعتبر قناة كوكي للاطفال واحدة من القنوات الرائدة في مجال بث البرامج الهادفة للأطفال في الوطن العربي.

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 11607

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27485

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

تردد اخر لقناة كوكي

تردد قناة كوكي هو 11595.

استقطاب أفقي.

الوجهة 5/6.

معامل تصحيح الخطأ 27500.

الجودة هي SD.

برامج قناة كوكي

تفضل الآن مجموعة من البرامج المميزة التي تعرض على هذه القناة

مغامرات كوكي برنامج مسل للصغار يقدم قصصًا ممتعة ومفيدة. كوكي يعلم برنامج تعليمي رائع يقدم مجموعة متنوعة من المعلومات الشيقة للأطفال. عوالم كوكي الترفيهية برنامج ممتع يقدم تجارب ترفيهية متنوعة ومسلية للصغار.

هذا وتتيح قناة كوكي الكثير من البرامج الترفيهية التي تجعل الاطفال يحبونها ويفضلون مشهداتها، لذلك اصبحت قناة كوكي لا تخلو من أي منزل عربي.