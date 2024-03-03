هتاخد 8000 جنيه شهريا .. فرص عمل لن تعوض للشباب إلي كل الخريجين وأصحاب الدبلومات

فرص عمل، تعمل الحكومة ووزاراتها بجد على توفير فرص العمل للشباب، بالتعاون مع القطاع الخاص، وتقوم وزارة الشباب والرياضة، من خلال الإدارة المركزية لتمكين الشباب، بإعلان وظائف شاغرة بانتظام.

مبادرة توظيف مصر

تمثل مبادرة “توظيف مصر” نتاج التعاون بين وزارة الشباب والرياضة، شركة مايكروسوفت، ومؤسسة كير مصر للتنمية، تهدف هذه المبادرة إلى توفير فرص العمل للشباب من خلال تنظيم يوم توظيفي مفتوح لبعض المؤسسات التي تبحث عن موظفين لشغل الوظائف الشاغرة لديها.

فرص عمل الشباب والرياضة

أعلنت وزارة الشباب والرياضة عن فرص عمل جديدة من خلال صفحتها الرسمية، بالتعاون مع إحدى الشركات الخاصة المعروفة، التي تبحث عن موظفين لشغل عدد من الوظائف الشاغرة، يتمتع الموظفون بمجموعة من المزايا والحقوق، بما في ذلك راتب شهري يصل إلى 8 آلاف جنيه.

شروط فرص عمل الشباب والرياضة

هناك مجموعة من الشروط التي يجب أن يتوافر في المتقدمين لوظائف الشباب والرياضة، وتشمل ما يلي:

يجب أن يحمل المتقدم بكالوريوس في تخصص التجارة.

يجب أن يمتلك المتقدم خبرة لا تقل عن سنتين في مجال المحاسبة، ولا تقل عن أربع سنوات في وظيفة مدير الحسابات.

يجب أن يتقن المتقدم اللغة الإنجليزية على الأقل بشكل متوسط.

يجب أن لا يتجاوز المتقدم عمر 35 عامًا.

يجب أن يكون للمتقدم موقف واضح من التجنيد.

تخصصات فرص العمل في قطاع الشباب والرياضة

مدير حسابات براتب 8000 جنيه محاسب براتب 6500 جنيه. وموقع العمل سيكون في مدينة نصر بالقاهرة.

المميزات والحقوق الوظيفية

الموظفون الجُدد في هذه الوظائف يستفيدون من العديد من المزايا، بما في ذلك:

توفير تأمين صحي واجتماعي.

فترة عمل لمدة 8 ساعات يوميًا.

إجازة أسبوعية منتظمة.

خدمة النقل المؤمنة من قبل الشركة.

كيفية التقديم على وظائف الشباب والرياضة

يمكن لأولئك الراغبين في الاستفادة من فرص العمل في مجال الشباب والرياضة زيارة الصفحة الرسمية لوزارة الشباب والرياضة وملء الاستمارة المتاحة هناك.

مبادرة توظيف مصر

ينبع مشروع توظيف مصر من جهود مشتركة بين وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع شركة مايكروسوفت ومؤسسة كير مصر للتنمية.