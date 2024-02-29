تكنولوجيا

“الهاتف المرتقب من ريلمي ببطارية تعيش معاك يوم بحاله”..نظرة على مواصفات “Realme 12 Pro Plus”

د. فاطمة سيدمنذ يومين
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"الهاتف المرتقب من ريلمي ببطارية تعيش معاك يوم بحاله"..نظرة على مواصفات "Realme 12 Pro Plus"
"الهاتف المرتقب من ريلمي ببطارية تعيش معاك يوم بحاله"..نظرة على مواصفات "Realme 12 Pro Plus"

تأتي شركة ريلمي بالهاتف Realme 12 Pro Plus لتحقق انطلاقة ملفتة في عالم الهواتف الذكية من فئة المتوسطة، حيث يجمع هذا الهاتف بين التصميم الأنيق والأداء الرائع، كما يقدم تجربة تقنية للمستخدمين الباحثين عن جهاز يتميز بمواصفات قوية وسعر معقول.

مواصفات ريلمي 12 برو بلاس

إليك أهم مواصفات هاتف Realme 12 Pro Plus:

المواصفاتالتفاصيل
الاتصالNFC، شريحتين إتصال Nano Sim، شبكات 2G/3G/4G/5G
الأبعاد والوزن161.5x74x8.8 ملم، 196 جرام
مقاومة الماءطارد لقطرات الماء بشهادة IP65
التصميمظهر من الجلد، فريم من البلاستيك
الشاشةAMOLED 6.7 إنش، 1080×2412 بكسل، تحديث 120Hz، سطوع 950 شمعة
الذاكرة الداخلية والراميتوفر بإصدارات مختلفة: 128/256 جيجا بايت مع 8/12 جيجا بايت رام
المعالجSnapdragon 7s Gen 2 مع Adreno 710
الكاميرا الأمامية32 ميجا بكسل، فتحة F/2.4، مستشعر سوني IMX615
الكاميرا الخلفية– 50 ميجا بكسل، F/1.8، OIS، سوني IMX890 (أساسية)
– 64 ميجا بكسل، F/2.8، OIS، OmniVision OV64B (بورترية/زوم)
– 8 ميجا بكسل، F/2.2 (واسعة)
تصوير الفيديو4K@30fps، FHD@30/60fps، HD@30/60fps، Slow Motion FHD@120fps/HD@120fps
ميزات الصوتصوت ستيريو، ميكرفون إضافي لعزل الضوضاء
الاتصال اللاسلكيWi-Fi a/b/g/n/ac/6، Dual-band، Bluetooth 5.2 (A2DP, LE)
تحديد الموقعGPS (GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS)
مستشعرات الأمان والحمايةبصمة الشاشة، Face Unlock
منافذUSB Type-C، مقبس سماعة 3.5 ملم
البطارية بالمللي الأمبير5000
نظام التشغيل والواجهةAndroid 14 مع Realme UI 5.0
الألوانأزرق، ذهبي، أحمر

عيوب Realme 12 Pro Plus

  • الهاتف لا يتيح إمكانية إضافة ذاكرة خارجية عبر كارت ميموري.
  • تبرز الكاميرا الخلفية قليلاً عن ظهر الهاتف.
  • الهاتف لا يحتوي على منفذ 3.5 ملم للسماعات.
  • الهاتف لا يدعم تصوير الفيديو بدقة 4K عبر الكاميرا الأمامية.
  • يعتبر بعض المستخدمين تقليل قوة الشحن إلى 67 واط (بدلاً من 100 واط في Realme 11 Pro Plus) كنقص في الأداء.
  • الهاتف يحتفظ بنفس نوعية الشاشة القديمة، وقد كان من الممكن تحسين سطوع الشاشة لتحسين الرؤية تحت أشعة الشمس.
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د. فاطمة سيدمنذ يومين
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