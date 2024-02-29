“الهاتف المرتقب من ريلمي ببطارية تعيش معاك يوم بحاله”..نظرة على مواصفات “Realme 12 Pro Plus”

تأتي شركة ريلمي بالهاتف Realme 12 Pro Plus لتحقق انطلاقة ملفتة في عالم الهواتف الذكية من فئة المتوسطة، حيث يجمع هذا الهاتف بين التصميم الأنيق والأداء الرائع، كما يقدم تجربة تقنية للمستخدمين الباحثين عن جهاز يتميز بمواصفات قوية وسعر معقول.

مواصفات ريلمي 12 برو بلاس

إليك أهم مواصفات هاتف Realme 12 Pro Plus:

المواصفات التفاصيل الاتصال NFC، شريحتين إتصال Nano Sim، شبكات 2G/3G/4G/5G الأبعاد والوزن 161.5x74x8.8 ملم، 196 جرام مقاومة الماء طارد لقطرات الماء بشهادة IP65 التصميم ظهر من الجلد، فريم من البلاستيك الشاشة AMOLED 6.7 إنش، 1080×2412 بكسل، تحديث 120Hz، سطوع 950 شمعة الذاكرة الداخلية والرام يتوفر بإصدارات مختلفة: 128/256 جيجا بايت مع 8/12 جيجا بايت رام المعالج Snapdragon 7s Gen 2 مع Adreno 710 الكاميرا الأمامية 32 ميجا بكسل، فتحة F/2.4، مستشعر سوني IMX615 الكاميرا الخلفية – 50 ميجا بكسل، F/1.8، OIS، سوني IMX890 (أساسية) – 64 ميجا بكسل، F/2.8، OIS، OmniVision OV64B (بورترية/زوم) – 8 ميجا بكسل، F/2.2 (واسعة) تصوير الفيديو 4K@30fps، FHD@30/60fps، HD@30/60fps، Slow Motion FHD@120fps/HD@120fps ميزات الصوت صوت ستيريو، ميكرفون إضافي لعزل الضوضاء الاتصال اللاسلكي Wi-Fi a/b/g/n/ac/6، Dual-band، Bluetooth 5.2 (A2DP, LE) تحديد الموقع GPS (GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS) مستشعرات الأمان والحماية بصمة الشاشة، Face Unlock منافذ USB Type-C، مقبس سماعة 3.5 ملم البطارية بالمللي الأمبير 5000 نظام التشغيل والواجهة Android 14 مع Realme UI 5.0 الألوان أزرق، ذهبي، أحمر

عيوب Realme 12 Pro Plus