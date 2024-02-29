تكنولوجيا
“الهاتف المرتقب من ريلمي ببطارية تعيش معاك يوم بحاله”..نظرة على مواصفات “Realme 12 Pro Plus”
تأتي شركة ريلمي بالهاتف Realme 12 Pro Plus لتحقق انطلاقة ملفتة في عالم الهواتف الذكية من فئة المتوسطة، حيث يجمع هذا الهاتف بين التصميم الأنيق والأداء الرائع، كما يقدم تجربة تقنية للمستخدمين الباحثين عن جهاز يتميز بمواصفات قوية وسعر معقول.
مواصفات ريلمي 12 برو بلاس
إليك أهم مواصفات هاتف Realme 12 Pro Plus:
|المواصفات
|التفاصيل
|الاتصال
|NFC، شريحتين إتصال Nano Sim، شبكات 2G/3G/4G/5G
|الأبعاد والوزن
|161.5x74x8.8 ملم، 196 جرام
|مقاومة الماء
|طارد لقطرات الماء بشهادة IP65
|التصميم
|ظهر من الجلد، فريم من البلاستيك
|الشاشة
|AMOLED 6.7 إنش، 1080×2412 بكسل، تحديث 120Hz، سطوع 950 شمعة
|الذاكرة الداخلية والرام
|يتوفر بإصدارات مختلفة: 128/256 جيجا بايت مع 8/12 جيجا بايت رام
|المعالج
|Snapdragon 7s Gen 2 مع Adreno 710
|الكاميرا الأمامية
|32 ميجا بكسل، فتحة F/2.4، مستشعر سوني IMX615
|الكاميرا الخلفية
|– 50 ميجا بكسل، F/1.8، OIS، سوني IMX890 (أساسية)
|– 64 ميجا بكسل، F/2.8، OIS، OmniVision OV64B (بورترية/زوم)
|– 8 ميجا بكسل، F/2.2 (واسعة)
|تصوير الفيديو
|4K@30fps، FHD@30/60fps، HD@30/60fps، Slow Motion FHD@120fps/HD@120fps
|ميزات الصوت
|صوت ستيريو، ميكرفون إضافي لعزل الضوضاء
|الاتصال اللاسلكي
|Wi-Fi a/b/g/n/ac/6، Dual-band، Bluetooth 5.2 (A2DP, LE)
|تحديد الموقع
|GPS (GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS)
|مستشعرات الأمان والحماية
|بصمة الشاشة، Face Unlock
|منافذ
|USB Type-C، مقبس سماعة 3.5 ملم
|البطارية بالمللي الأمبير
|5000
|نظام التشغيل والواجهة
|Android 14 مع Realme UI 5.0
|الألوان
|أزرق، ذهبي، أحمر
عيوب Realme 12 Pro Plus
- الهاتف لا يتيح إمكانية إضافة ذاكرة خارجية عبر كارت ميموري.
- تبرز الكاميرا الخلفية قليلاً عن ظهر الهاتف.
- الهاتف لا يحتوي على منفذ 3.5 ملم للسماعات.
- الهاتف لا يدعم تصوير الفيديو بدقة 4K عبر الكاميرا الأمامية.
- يعتبر بعض المستخدمين تقليل قوة الشحن إلى 67 واط (بدلاً من 100 واط في Realme 11 Pro Plus) كنقص في الأداء.
- الهاتف يحتفظ بنفس نوعية الشاشة القديمة، وقد كان من الممكن تحسين سطوع الشاشة لتحسين الرؤية تحت أشعة الشمس.