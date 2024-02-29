“سلي العيال” ثبت تردد قناه بطوط الجديد 2024 على النايل سات لمتابعة أفلام كرتون على مدار 24 ساعة دون انقطاع

واحدة من قنوات الأطفال المميزة التي تقدم باقة من أفلام الكرتون على شاشتها دون انقطاع هي قناة بطوط للأطفال، حيث تقدم على مدار الساعة أفلام كرتونية تحكي عدد كبير من القصص المسلية والمفيدة للأطفال، ونذكر لكم نُبذة عن قناة بطوط وإحداثيات القناة وطريقة لقطها، تابعوا معنا.

تردد قناه بطوط الجديد

واحدة من القنوات التلفزيونية المتخصصة في محتوى الأطفال هي قناة بطوط، ولا توجد القناة فقط على التلفاز، بل متواجدة على بعض المنصات مثل “يوتيوب” و “ساوند كلود”، وهذه القناة تعرض باقة متواصلة من أفلام الكرتون المتنوعة التي تناسب الصغار والكبار، وبسهولة

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد 12562.

استقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

وكما وضحنا لكم أن القناة متواجدة على اليوتيوب وساوند كلود، ولكن بتثبيت القناة على شاشة التلفاز سيكون بحوزتك وأمامك برامج الكرتون على مدار 24 ساعة دون الانقطاع، وفي نفس الوقت لن يتم استهلاك باقتك أو مطلوب منك دفع أي اشتراكات أو تجديد الإنترنت، لذا من الأفضل متابعتها على التلفاز وفقًا للإحداثيات السابقة.

استقبال تردد قناه بطوط الجديد 2024

من قِبل الآباء والأمهات بالوطن العربي نجد البحث قائم عن ترددات قنوات الأطفال وبالأخص القمر الصناعي نايل سات، حيث به باقة متنوعة من القنوات الفضائية للأطفال، وبطوط واحدة من ضمن القنوات، ويمكن الوصول إلى القناة من خلال اتباع ما يلي: