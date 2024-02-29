إعلان اسماء المتقدمين على الوجبة 132 في نقل النفوس.. العراق يعتمد نظام الحكومة الإلكترونية و التحول الرقمي

في تطور مهم يعكس التوجهات الحديثة نحو التحول الرقمي في العراق، أعلنت وزارة الداخلية، مديرية الأحوال المدنية والجوازات والإقامة، عن الموافقة على نقل النفوس للوجبة 132 للمواطنين الذين تقدموا بطلباتهم عبر نظام حكومة المواطن الإلكترونية، وإعلان اسماء المتقدمين على الوجبة 132 في نقل النفوس، هذه الخطوة التي جاءت بتوجيهات من وزير الداخلية السيد عبد الامير الشمري وبموافقة اللواء الحقوقي نشأت ابراهيم الخفاجي، تهدف إلى تسهيل الإجراءات الإدارية وتقليل الازدحام في مديريات الأحوال المدنية ببغداد والمحافظات.

اسماء المتقدمي على الوجبة 132 في نقل النفوس

بتوجيهات مباشرة من السيد عبد الأمير الشمري، وزير الداخلية العراقي، وافق اللواء الحقوقي نشأت إبراهيم الخفاجي على نقل نفوس الوجبة 132 الذين سبق وأن تقدموا بطلباتهم عبر نظام حكومة المواطن الإلكترونية، تشمل هذه التوجيهات المواطنين في بغداد وجميع المحافظات الأخرى، حيث يتوجب عليهم الآن مراجعة مديرية شؤون الأحوال المدنية في بغداد مصطحبين معهم جميع المستمسكات اللازمة لإتمام عملية النقل.

تحديث في إجراءات تغيير الأسماء والألقاب

أعلنت مديرية الأحوال المدنية والجوازات والإقامة التابعة لوزارة الداخلية، عن إتاحة خدمة تقديم طلبات نقل النفوس، بما في ذلك تغيير الأسماء والألقاب، عبر منصة حكومة المواطن الإلكترونية، هذه الخطوة تأتي في إطار جهود الوزارة المستمرة لتحديث وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين، وتعكس التزامها بتبسيط الإجراءات وجعلها أكثر فعالية وسهولة في الوصول.

الاستعلام ومتابعة طلبات نقل النفوس للوجبة 132

لكل المتقدمين الراغبين في الاطلاع على أسماء الوجبة 132 لنقل النفوس عبر منظومة حكومة المواطن الإلكترونية، يمكن الآن تحميل قائمة الأسماء ومتابعة حالة الطلب بكل سهولة ويسر، إليكم خطوات مفصلة لكيفية القيام بذلك: