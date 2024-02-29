“افرح وماتشلش هم العيال تاني” .. أهم خطوات إضافة المواليد الجدد على بطاقة التموين في مصر 2024

فتحت وزارة التموين باب إضافة المواليد إلى بطاقات التموين لعام 2024، وذلك عبر عدة وسائل، منها الموقع الإلكتروني لبوابة مصر الرقمية وموقع دعم مصر التمويني، حيث يمكن أيضا إجراء إضافة المواليد عبر زيارة مكاتب التموين المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية.

خطوات إضافة المواليد الجدد في التموين

أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية أنها ستقوم بإضافة المواليد إلى البطاقة التموينية بعد انتهاء مراحل استبعاد الأشخاص غير المستحقين للدعم.

زيارة موقع بوابة مصر الرقمية.

اختيار “إضافة المواليد” ثم اختيار البطاقة الذكية.

اختيار اسم المحافظة والمدينة التابعة لها.

اختيار مكتب التموين المناسب.

اختيار اسم التاجر أو التواصل عبر الرقم 19765 في حال عدم معرفة اسم التاجر.

إدخال رقم بطاقة التموين.

الضغط على زر “استكمال” لإتمام إضافة المواليد الجدد.

الأوراق المطلوبة للتقديم

المستندات المطلوبة للحصول على بطاقة تموين 2024:

إحضار 3 صور شخصية.

إحضار 3 صور لبطاقة الأب.

توفير 3 صور من قسيمة زواج الابن في حالة الفصل عن بطاقة التموين.

إحضار طلب من مكتب التموين بالفصل الاجتماعي.

أعمار المواليد الجدد في بطاقة التموين

قررت وزارة التموين إضافة المواليد الجدد الذين تتراوح أعمارهم بين سنتين و16 عامًا إلى البطاقات التموينية، ليتمكنوا من الحصول على الدعم الغذائي المخصص لهم.

الفئات المستحقة التقديم في بطاقة التموين