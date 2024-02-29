موعد مباراة الزمالك والداخلية 29-02-2024 الدوري المصري والقنوات الناقلة

يبحث عدد كبير من المشجعين عن موعد مباراة الزمالك والداخلية، ضمن مباريات الجولة الـ 14 من بطولة الدوري المصري، والتي سوف تقام على استاد القاهرة الدولي، وينهي نادي الزمالك المران الأخيرة استعداداً لمواجهة نظيره والفوز عليه، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف سوياً على موعد مباراة الزمالك والداخلية والقنوات الناقلة.

موعد مباراة الزمالك والداخلية

يخوض نادي الزمالك مباراته أمام الداخلية وهو متواجد في المركز الرابع عشر برصيد 12 نقطة جمعها الفريق من خلال 9 مباريات حقق الفريق الفوز خلال 3 مباريات وتعادل في 3 وخسر في مثلها، ويسعى الفريق أن يعوض فخ التعادل الذي وقع فيه أمام نادي الاسماعيلي في المباراة التي جمعت بينهما يوم 19 فبراير الماضي، أما عن أداء الفريق في كأس الاتحاد الافريقي فكانت المباراة الأخيرة له أمام أبوسليم ، وحقق الزمالك الفوز بهدفين مقابل هدف، أحرزهم ناصر منسي في الدقيقة 7 و 48 من عمر المباراة.

فيما يحتل الداخلية المركز السابع عشر برصيد 8 نقاط جمعها الفريق من خلال مشاركته في 12 مباراة، إلا أنه لم يتمكن من تحقيق الفوز إلا خلال مباراة واحدة، وتعادل في 5 مباريات وخسر في 6 مباريات أخرى، كانت المباراة الأخيرة للفريق عندما تعادل أمام فاركو بهدف لمثله يوم 20 فبراير الماضي.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والداخلية

ومن المقرر أن تذاع مباراة الزمالك والداخلية على قناة أون تايم سبورت والتي أعلنت عن نقل مباريات بطولة الدوري المصري مجاناً بدون تشويش أو تقطيع….