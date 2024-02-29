عبر fcms.cbl.gov.ly مصرف ليبيا المركزي حجز 4000 دولار للأفراد للسفر بالخارج “تفاصيل”

بعد إتاحة مصرف ليبيا المركزي حجز 4000 دولار للمواطنين لأغراض السفر إلى خارج الدولة، بدأ الكثيرون بالبحث عن رابط المنصة الخاصة بالحجز، وذلك لسرعة استلام الأموال من مصرف ليبيا قبل السفر، وفي نفس الوقت دفع العملات المحلية واستبدالها بشكل رسمي من المصرف بدلًا من الأسواق الموازية وبشكل غير قانوني، ونذكر لكم رابط المنصة وكيفية الحجز وكل ما يتعلق به.

مصرف ليبيا المركزي حجز 4000 دولار

وفر مصرف ليبيا المركزي للأفراد الراغبين بالسفر لخارج البلاد منصة من أجل استبدال العملة الليبية بمبلغ 4000 دولار أمريكي وما يعادل المبلغ بالعملات الأجنبية، ولكن لا بد من حجز موعد سابق لاستلام المبلغ وفي نفس الوقت إنشاء حساب بنكي لاستلام العملة من خلاله، حيث التحويل من مصرف ليبيا إلى المصرف الذي به حساب الفرد، وتأتي متطلبات الحجز ما يلي:

أن يكون الفرد بالفعل مُسافِر للخارج ويُقدم ما يُثبت صحة طلبه.

فتح حساب في أحد البنوك الليبية بنفس العملة الذي يرغب بالتحويل إليها “من الدينار الليبي”.

ينبغي تقديم طلب عبر المنصة وحجز موعد وتحديد المبلغ والسبب من الحصول عليه.

متاح استبدال العملات حتى مبلغ 4000 دولار والمعادل للمبلغ من العملات الأخرى.

العمر للمتقدم ينبغي ألا يقل عن سن 18 عام.

لينك مصرف ليبيا المركزي حجز 4000 دولار

وفر المصرف مع بداية شهر شباط الجاري منصة لإتاحة حجز العملات الأجنبية من خلالها، ويتطلب الأمر من المواطن حجز موعد وتحديد حساب لنقل المبلغ من الدينار للعملة الذي يرغب في الحصول عليها لسفره، حيث زيادة موقع حجز العملات الأجنبية وإدخال بياناته وإرسال طلب وسيتم الرد عليه.