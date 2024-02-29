أسماء نقل النفوس الوجبة 132 الجديدة pdf موقع وزارة الداخلية بالعراق

أعلنت وزارة الداخلية متمثلة في مديرية الأحوال المدنية والجوازات، عن اسماء المقبولين في الوجبة 132 من نقل النفوس، بعد التصديق عليها من قبل وزير الداخلية، عبد الأمير الشمري، على أن يتمكن جميع المواطنين في مختلف المحافظات العراقية من الإستعلام عن الكشوفات التي تشملها هذه الوجبة، وفقًا لما نوضحه لكم في السطور التالية، ليتعرف عليه الجميع.

أسماء نقل النفوس الوجبة 132 العراق

أوضحت مديرية الأحوال المدنية في العراق، أن جميع المتقدمين في تعديل الأسماء والألقاب الخاصة بهم يخضعون إلى مراجعة دقيقة، لكي يتم العمل على رصد جميع الأسماء عقب الإنتهاء من التغيير لبياناتهم الشخصية، والعمل على إطلاق الكشوفات في هيئة وجبات تشمل عدد من المحافظات العراقية، وذلك عبر بوابة المواطن الإلكترونية، أو إمكانية استخراج الكشوفات عبر موقع وزارة الداخلية الرسمي العراقي.

خطوات التقديم على نقل النفوس في العراق

هناك بعض الخطوات الهامة لكي يتم التقديم على خدمة نقل النفوس في العراق، وفقًا لما يلي:-

أن يتم الذهاب إلى بوابة المواطن الإلكترونية.

القيام بالضغط على زر “تقديم الطلب”.

بعد ذلك يتم ملء جميع البيانات المتعلقة بالشخص المتقدم.

إرفاق المستندات المعنية بالقبول في الوجبة الجديدة من نقل النفوس.

التأكد من المعلومات والوثائق التي تم إدخالها عبر بوابة المواطن الحكومية.

ويمكن في البداية اختيار خدمة الإستعلام عن الكشوفات ليتم العمل معرفة أسماء المقبولين في هذه الوجبة.

وثائق التقديم في خدمة نقل النفوس

يمكن التقديم في خدمة نقل النفوس لجميع المواطنين داخل دولة العراق، بإحضار المستندات التي تتمثل في الأتي:-