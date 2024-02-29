“لولو يالولو وينك يالولو”.. تردد قناة وناسه الجديد 2024 بجودة مرتفعة.. فرحي العيال وحمليها يلا.!!

قناة وناسه للأطفال هي قناة عربية متخصصة في تقديم محتوى ترفيهي تعليمي للأطفال من جميع الأعمار، تبث القناة برامج متنوعة تشمل الكرتون والأفلام والبرامج التعليمية والأغاني والألعاب، بالإضافة إلى محتوى تفاعلي يساعد على تنمية مهارات الأطفال وتعزيز خيالهم، لذلك في هذا المقاول سوف نذكر لكم تردد الخاص بقناه وناسه الجديده على النايل سات وعرب سات ايضا وما هي مميزات هذه القناه فقط تابعوا معنا.

تردد قناة وناسه للأطفال

القمر الصناعي نايل سات.

التردد 11470.

معدل الترميز 27500.

معامل تصحيح الخطأ 5/6.

الاستقطاب عمودي.

جودة البث SD.

القمر الصناعي عرب سات

التردد 11270.

معدل الترميز 27500.

معامل تصحيح الخطأ 3/4.

الاستقطاب عمودي.

جودة البث HD.

مميزات قناة وناسه للاطفال

محتوى متنوع ومناسب للأطفال من جميع الأعمار. برامج تعليمية تساعد على تنمية مهارات الأطفال وتعزيز خيالهم. محتوى تفاعلي يُشجع على المشاركة والتفاعل. بث مباشر على مدار 24 ساعة، جودة بث عالية. خطوات استقبال تردد قناة وناسه للاطفال افتح قائمة القنوات على جهاز الاستقبال الخاص بك. اضغط على زر إضافة قناة جديدة. أدخل التردد المطلوب نايل سات أو عرب سات. اضغط على زر بحث. انتظر حتى يتم العثور على القناة. اضغط على زر حفظ.

قناة وناسه للأطفال هي خيار ممتاز للآباء الذين يبحثون عن محتوى ترفيهي تعليمي لأطفالهم، تأكد من ضبط تردد القناة على جهاز الاستقبال الخاص بك ليتمكن أطفالك من الاستمتاع ببرامجها المميزة.