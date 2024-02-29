قدم الان إلكترونيًا.. jobs.caoa.gov.eg رابط التقديم لمسابقة 30 ألف معلم 2024 بالرقم القومي عبر بوابة الوظائف الحكوميه

مسابقة الـ30 ألف معلم، التي أعلنت عنها وزارة التربية والتعليم بالتعاون مع الهيئة العامة للتنظيم والإدارة في مصر، أثارت اهتمام الكثير من المعلمين الباحثين عن فرص عمل جديدة، تهدف هذه المسابقة إلى تقديم فرص العمل وتخفيض معدلات البطالة، بالإضافة إلى مساعدة الأفراد في العثور على وظائف تتناسب مع مؤهلاتهم، يجب على المتقدمين الاطلاع على التفاصيل الكاملة للشروط والمواعيد المحددة في إعلان المسابقة، ينبغي أن يلتزموا بتقديم المستندات المطلوبة واجتياز الاختبارات والمقابلات اللازمة للتأهل للمراحل النهائية.

رابط التقديم لمسابقة 30 ألف معلم 2024

للتقدم في هذه المسابقة، هناك مجموعة من الشروط التي يجب تحقيقها. من أهم هذه الشروط هو أن يكون المتقدم حاصلا على درجة البكالوريوس في تخصص التربية أو ما يعادلها من مؤهلات معترف بها، كما يجب أن تكون لديه خبرة عملية لا تقل عن عامين في مجال التدريس، بالإضافة إلى ذلك، يجب أن يكون المتقدم حاصلا على شهادة إجادة اللغة العربية واللغة الإنجليزية.

التقديم لمسابقة 30 ألف معلم 2024

فرص العمل في مجال التعليم تعد فرصا هامة للكثير من الأفراد، ومسابقة الـ30 ألف معلم تقدم فرصة مثيرة للحصول على وظيفة تعليمية مستقرة ومجزية، لذا، ننصح جميع المعلمين المهتمين بالتسجيل في هذه المسابقة بالاطلاع على الشروط وتحضير المستندات اللازمة، لتقديمها في الموعد المحدد. قد تكون هذه الفرصة الباب الذي سيفتح لهم أفاقا جديدة في مجال التعليم والتربية.

شروط التقديم على مسابقة الـ30 ألف معلم

شروط التقديم على مسابقة الـ30 ألف معلم تم وضعها من قبل الهيئات المختصة، وتتضمن مجموعة من المعايير والمتطلبات التي يجب توفرها للراغبين في التسجيل. فيما يلي نستعرض هذه الشروط:

العمر: يجب أن يكون عمر المتقدم أقل من 40 سنة.

الحدود الجغرافية: يلزم تقديم الطلبات ضمن حدود المحافظة التي ينتمي إليها المتقدم.

الامتحانات: يجب تحقيق النجاح في كافة الامتحانات التي تحددها السلطات المعنية في المسابقة.

التكاليف المالية: يتوجب على المتقدمين دفع التكاليف المقررة، والتي تصل إلى أربعة وعشرين جنيهًا مصريًا، ويتم إيداعها في حساب الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة. يشترط أن يتم السداد عبر بنك مصر أو البنك الأهلي المصري.

التقدير العام: يتعين على المتقدم أن يحرز تقديرًا عامًا لا يقل عن المستوى المقبول.

الفحص الصحي واختبار تعاطي المواد المخدرة: يُطلب من المرشحين النجاح في الفحص الصحي واختبار تعاطي المواد المخدرة.

تلتزم الجهات المعنية بتطبيق هذه الشروط لضمان تحقيق المعايير اللازمة والاختيار الصحيح للمرشحين المناسبين. ننصح جميع الراغبين في التقديم على المسابقة بالاطلاع على الشروط بعناية والتأكد من استيفاءها قبل تقديم طلبات التسجيل.

بالخطوات كيفية التقديم لمسابقة 30 ألف معلم 2024

للتقديم في مسابقة 30 ألف معلم لعام 2024، يمكنك اتباع الخطوات التالية:

قم بزيارة موقع بوابة الوظائف الحكومية عبر الرابط التالي.

اختر أيقونة “وظائف” من القائمة الرئيسية للموقع.

4- اختيار وظيفة معلم مساعد معلم فصل للصف الأول والثاني والثالث الابتدائي، وذلك طبقا المحافظة ومحل الإقامة.

يجب التأكد من أن المتقدم يقيم في المحافظة التي يرغب في التقديم لمسابقة التربية والتعليم، حيث يحظر التقديم للمسابقة في محافظة مختلفة، عن محل الإقامة المذكور ببطاقة الرقم القومي.

من خلال اتباع هذه الخطوات، يمكنك الوصول إلى صفحة التقديم لمسابقة 30 ألف معلم، يجب عليك مراجعة الشروط والمتطلبات التفصيلية للمسابقة والتأكد من توافرها قبل تقديم طلب التسجيل، قد يتطلب الأمر تقديم بعض الوثائق والمستندات الهامة لاكمال عملية التسجيل بنجاح.