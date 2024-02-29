التسجيل في منحة المرأة الماكثة في البيت 2024 بالجزائر وأهم الشروط المطلوبة

دائمًا ما تسعى الحكومة الجزائرية إلى تقديم مختلف أنواع الدعم لمواطنيها، وشملت هذه الأنواع منحة المرأة الماكثة في البيت 2024 بالجزائر، وهي تعتبر بمثابة مساعدة وتشجيع للسيدات الغير عاملات على قضاء حوائج أبنائهم في كافة نواحي الحياة، وبالتالي استمرار دورهن في تربية الأولاد وإدارة المنزل، ووصل مبلغ هذه المنحة إلى 800 دينار جوائري، وهو مبلغ جيد تتمكن من خلاله الاسر ذات الدخل المحدود من مواجهة التحديات الاقتصادية وغلاء الاسعار.

شروط منحة المرأة الماكثة في البيت 2024 بالجزائر

فرضت الجهة المسؤولة عن منحة المرأة الماكثة في البيت بعض الشروط اللازمة للتقديم على المنحة، والتي تمثلت فيما يلي:

أن تكون المرآة ذات الجنسية الجزائرية، ومقيمة في الدولة وبشكل دائم.

شرط امتلاك المرآة مؤهل عالي، ولكن غير موظفة ولا تملك دخل ثابت.

عدم حصولها على هذه المنحة سابقًا، وأن تكون معولة لأطفالها.

أن تكون المرآة من فئة المطلقات أو الأرامل.

في حالة كانت المرآة متزوجة، فيلزم أن يكون زوجها ليس لديه أى دخل شهري ثابت.

عدم امتلاك المتقدمة أى أراضي أو عقارات عالية القيمة.

أن يكون عمر المرآة المتقدمة كحد أقصى 50 عامًا.

التسجيل في منحة المرأة الماكثة في البيت 2024 بالجزائر

يسهل على كافة السيدات التقديم على المنحة التي وفرتها لهم الحكومة الجزائرية، وذلك عبر إتباع الخطوات الآتية:

الذهاب لموقع الوكالة الوطنية الخاصة بالعمل في الجزائر.

تسجيل الحساب أو إنشاء حساب جديد.

من تبويب منحة البطالة، اضغط على “منحة المرأة الماكثة في البيت”.

تحديد الولاية التي تتبع لها المتقدمة.

ملء طلب التقديم بجميع البيانات اللازمة مثل الاسم، رقم الهاتف، اسم الزوج، العمر، المؤهل الدراسي، عدد أفراد الأسرة.

إرفاق كافة الأوراق والمستندات اللازمة والضغط على ” التسجيل”.

الأوراق المطلوبة لمنحة المرأة الماكثة 2024 بالجزائر

نسخة من أصل المؤهل الدراسي ويكون معتمد من الجهات المعنية.

صورة من الهوية الشخصية لكل من المرأة والزوج.

نسخة طبق الأصل من وثيقة الزواج أو الطلاق.

شهادة إقامة.

شهادتين ميلاد أصلية.

شهادة وفاة الزوج للمرأة الأرملة.

شهادة عدم عمل للمرأة المتقدمة.

صورة من بطاقة الشفاء.

صورتين شخصية للمرآة.

كم هي قيمة منحة المرأة الماكثة في البيت؟

تصل قيمة المنحة المخصصة للمرأة الغير عاملة والمقيمة في المنزل إلى 800 دينار جزائري. يأتي هذا المبلغ بهدف توفير الدعم المادي للنساء اللواتي لا يعملن خارج المنزل، لمساعدتهن في تلبية جزء من احتياجاتهن الرئيسية.