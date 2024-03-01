5000 كوينز ببــلاش.. شحن كوينز اي فوتبول 2024 بالأيدي بطريقة مضمونة وشغالـــة مية المية efootball pes

يبحث العديد من لاعبي eFootball عن كيفية شحن كوينز اي فوتبول، حيث تعتبر اشهر الالعاب الالكترونية في فئة كرة القدم التي تجذب الملايين حول العالم، وتوجد طرق عديدة يمكن بها شراء كوينز وهي عبارة عن عملات تستطيع من خلالها شراء اللاعبين والمنافسة للوصول الي مستوى أعلى داخل اللعبة بالاضافة الي امكانية تطوير اللاعبين في فريقك وشراء المدربين وغيرها من المميزات التي توفرها الكوينز، ونقدم اليكم خلال سطور المقال طريقة الحصول على كوينز اي فوتبول.

شحن كوينز اي فوتبول مجانا

اتاحت شركة كونامي التي اطلقت لعبة اي فوتبول الفرصة امام اللاعبين للحصول على كوينز مجانية لكي تتمكن من شراء اللاعبين وضمها الي فريقك وتحسين الاداء والفوز بالبطولات التي تشارك فيها، وتقدم اللعبة كوينز مجانية من خلال المشاركة في التحديات والأحداث التي تقام بشكل اسبوعي او شهري والفوز فيها وتحصل بعدها على عملات مجانية بأعداد هائلة، كما توجد طريقة أخرى مجانية وهي أكواد اللاعبين عن طريق بيع بعض اللاعبين في الفريق الخاص بك واستبدالها بعدد من الكوينز.

خطوات تحميل لعبة بيس eFootball على الموبايل

يستطيع المستخدم تحميل لعبة اي فوتبول بكل سهولة على الهاتف سواء أيفون او اندرويد من خلال اتباع الخطوات التالية:

التوجه الي متجر الآب ستور على الايفون او جوجل بلاي على اجهزة الاندرويد.

كتابة اسم اللعبة (اي فوتبول) في مربع البحث وانتظر قليلا.

قم بالضغط على اول خيار حيث تجد الايقونة الرسمية مضافا لها شعار الشركة المنتجة.

النقر على زر تثبيت او install وسيتم تحميلها خلال عدة دقائق، وبعدها يمكن الاستمتاع باللعبة.

خطوات شحن كوينز اي فوتبول بيس 2024

تستطيع شراء كوينز اي فوتبول من خلال الموقع الرسمي لشركة كونامي حتي تتمكن من شراء اللاعبين والاستمتاع بالعروض والتخفيضات التي يقدمها الموقع كما يلي: