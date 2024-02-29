“هسه ظهرت” pdf اسماء نقل النفوس الوجبة 132 الأخيرة رسمياً وزارة الداخلية تُعلن عنها

اسماء نقل النفوس الوجبة 132 العراق، أصدرت وزارة الداخلية العراقية حديثًا بياناً يتضمن اسماء نقل النفوس الوجبة 132 اليوم، وتقوم وزارة الداخلية بالإعلان عن الوجبة التي يتم الانتهاء من مراجعة كافة الطلبات التي تقدم بها المواطنين الراغبين في تغيير أسماءهم أو اللقب الخاص بهم، وعن أخر مستجدات الإعلان عن الوجبة الأخيرة رقم 132 من نقل النفوس فنتابع معكم من خلال السطور القادمة من هذا المقال عبر موقع البديل كل التفاصيل.

اسماء نقل النفوس الوجبة 132 العراق

لا سيما أن إعلان كشوفات اسماء نقل النفوس الوجبة 132 الذي صدر اليوم من القرارات التي طال انتظارها بفارغ الصبر من قبل المواطنين بدولة العراق، إذ تسهم هذه الخدمة بمساعدة المواطنين في الاستعلام عن وثائق البيانات الشخصية واستخراج وثائق شهادات الميلاد والقيد العائلي بالإضافة إلى إمكانية السير في إجراءات تعديل أو تغيير البيانات الشخصية في حال تطرق الأمر لذلك، لذلك يمكنكم معرفة اسماء الوجبة 132 عبر الخطوات التالية:-

باشر بالذهاب إلى الموقع الرسمي لبوابة المواطن الالكتروني .

. ثم بالانتقال إلى قسم الاستعلامات عن الطلبات.

بعد ذلك، تعبئة النموذج الالكتروني بالمعلومات المرغوب فيها.

بإدخال جميع البيانات والمعلومات اللازمة بشكل صحيح.

بالنقر على خانة استعلام.

كشوفات اسماء نقل النفوس الوجبة الأخيرة بالعراق

بعد الإعلان الرسمي عن كشوفات اسماء نقل النفوس الوجبة 132 والأخيرة في جميع المحافظات وذلك بعد أن تم مراجعة جميع الطلبات المقدمة من المواطنين الراغبين في تعديل أو تغيير الاسم أو لقب العائلة أو تغيير أماكن العنوان من مجافظة للأخرى، ونقدم لكم الآن كافة كشوفات الوجبة 132، ومن المنتظر إعلان الوجبة القادمة رقم 133 خلال الأيام القادمة.

إليكم قائمة كشوفات أسماء الوجبة الأخيرة 132: