تعرف على مواعيد امتحانات الثانوية العامة 2024 لكل الشعب

يهتم أغلب الطلاب وأولياء الأمور في معرفة جدول امتحانات الثانوية العام على اعتبار من أكثر المراحل المهمة في حياة الطالب، حيث انتشرت بعض الجداول على مواقع التواصل الاجتماعي للثانوية العامة التي قامت على فور وزارة التربية والتعليم بنفي ذلك الإصدار، أكدت أن جدوال المرحلة الثانوية العامة لم يتم اعتمادها بشكل نهائي، إذا كنت ترغبين في معرفة جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 مع معرفة القرار النهائي لوزارة التربية والتعليم، تابع مقالتنا اليوم للتعرف على كل ذلك.

جدول امتحانات الثانوية العامة 2024

أعلنت مسئول في وزارة التربية والتعليم أن لم يتم تحديد جدول امتحانات الثانوية العامة حتى وقتنا هذا، مع تأكيده عن عدم تصديق الطلاب عن أي جداول يتم إصدارها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يجب التزام فقط بما يتم الإعلان عنه من قبل وزارة التربية.

أضاف أن الجدول سوف يكون مطابق للموعد النهائي التي أعلنت عنه وزارة التربية والتعليم، مع نفيه لأي قرار ليس صادر من الوزارة، صرح أن الجدول الامتحانات يبدأ يوم السبت 22 يونيو لعام 2024 الدور الأول، بينما الدور الثاني يوم السبت الذي يوافق 24 أغسطس 2024.

رضا حجازي امتحانات الثانوية العامة

أعلن وزارة التربية والتعليم رضا حجازي عن أصدر قرار رقم 43 الذي يوافق يوم 22 فبراير لعام 2024، تكليف رئيس عام امتحانات شهادة الثانوية العامة ومشرفين ونائبه، حيث قرر أن الدكتور رضا السيد هو رئيس عام امتحان شهادة الثانوية العامة.

كما قرر بتكليف الدكتور أحمد محمد ضاهر أن يكون نائبا للرئيس العام لامتحان الثانوية العامة مع تنظيم الأعمال الإلكترونية للجان الإدارة، والنظام والمراقبة في اللجان لامتحانات الثانوية العامة.