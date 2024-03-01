لو أنت موظف او كنت موظف هتاخد تعويض يصل إلي 297% .. جدول مبالغ التعويض الإضافية للمستحقين.. تقرير رسمي من التأمينات يوضح.. لو أنت منهم طاقة القدر اتفتحت ليك

يمكنك معرفة جدول مبالغ التعويض الإضافية للمستحقين، حيث أعلنت “التأمينات الاجتماعية” عن جدول النسب المتعلقة بالتعويضات الإضافية للمؤمن عليهم، سواء في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص.

جدول مبالغ التعويض الإضافية للمستحقين

فيما يلي تفاصيل النسب المتعلقة بمبالغ التعويض الإضافية للمستحقين وفقًا للجدول الرسمي:

لمن يبلغون حتى سن 25 عامًا، تبلغ نسبة مبلغ التعويض الإضافي 267%.

لمن يبلغون 26 عامًا، تبلغ نسبة مبلغ التعويض الإضافي 260%.

لمن يبلغون 27 عامًا، تبلغ نسبة مبلغ التعويض الإضافي 253%.

لمن يبلغون 28 عامًا، تبلغ نسبة مبلغ التعويض الإضافي 247%.

لمن يبلغون 29 عامًا، تبلغ نسبة مبلغ التعويض الإضافي 240%.

جدول مبالغ التعويض الإضافية للمستحقين العاملين لمن يبلغ 30 عاماً وأكثر