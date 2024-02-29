بشرى سارة جهز محفظتك! موعد صرف معاشات مارس 2024 غدًا

ينتظر الآلاف من المتقاعدين وأصحاب المعاشات عن موعد صرف معاشات مارس 2024 وهؤلاء محرومون من الزيادة الجديدة حيث قام الرئيس السيسى بالإعلان عن زيادة في المعاشات بشأن الحماية الاجتماعية الجديدة، أعلن عن ارتفاع في الأجور بنسبة 50%، أضاف أن سوف يتم صرف المعاشات مع وجود زيادة، بداية من غدا الذي يوافق يوم واحد في شهر مارس، كل ذلك في إطار مساعدة المواطنين من أجل مواجهة الأزمة الاقتصادية، سوف يتم صرف إلى 11 مليون شخص.

صرف معاشات مارس 2024 وهؤلاء محرومون من الزيادة الجديدة

تستعد التأمينات الاجتماعية من أجل صرف المعاشات لشهر مارس لعام 2024، حيث من المقرر صرف المعاشات بداية من غدا من ماكينات الصرف الآلي، حيث قرر الرئيس السيسي تزويد المعاشات من أجل تخفيف الأزمة الاقتصادية التي سبب أثرت كثيرا في العالم.

حالات وقت المعاشات

للتعرف على حالات وقت المعاشات، تابع فيما يلي:

الانضمام إلى أي عمل من أجل أن يحصل على دخل صاف يساوى تكلفة المعاش أو زيادة عليه.

إذا قل الدخل عن المعاش، يتم صرف إليه الفرق من تاريخ انضمامه للعمل، ثم في شهر يناير من كل عام.

يتم تحديد اللائحة التنفيذية لذلك القانون الذي يقصد بالدخل الصافي.

مزاولة الأعمال التجارية والغير تجارية أو لوائح لمدة تزيد عن 5 سنوات سواء متصلة أو منفصلة، يمكن صرف المعاش بداء من ترك المهنة من أول الشهر الأول.

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