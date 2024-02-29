“يا ترى المقلب هيكون ايه؟؟!!”.. ضحايا رامز جلال 2024 في برنامج “رامز قفل اللعبة” على قناة ام بي سي مصر وموعد العرض

لم يفصلنا الآن عن شهر رمضان إلا أيام قليلة لذلك يتزايد البحث عن ضحايا رامز جلال 2024 حيث يعد برنامج رامز جلال الذي يحمل عنوان “رامز قفل اللعبة” من أشهر البرامج الرمضانية التي تستقطب شريحة كبيرة من الجماهير، ويترقب الجماهير مشاهدة أقوى المقالب في هذا البرنامج، حيث يتم تنفيذ مجموعة من المقالب على نجوم الفن، بمزيج من المفاجآت والمغامرات غير المتوقعة، والجدير بالذكر أن البرنامج يركز تتمحور حول إعداد مجموعة من المقالب للنجوم، مما يضفي على البرنامج جوًا ممتعًا ومشوقًا للمشاهدين.

ضحايا رامز جلال 2024

تم تداول ضحايا رامز جلال 2024 على العديد من صفحات التواصل الاجتماعي التي سوف تتعرض لمقالب رامز جلال من خلال برنامجه الجديد “رامز قفل اللعبة”، والجدير بالذكر أن هذه التسريبات قد تكون مجرد توقعات، ولكن مع اقتراب برمو وإعلان الحلقات الجديدة، يتضح أن هناك مجموعة متنوعة من المقالب والخدع في هذا الموسم، وفيما يلي أسماء بعض الضحايا المحتملين:

حنان مطاوع.

محمود العسيلي.

اللاعب أحمد عبد القادر.

عمرو يوسف.

رضا عبد العال.

اللاعب إمام عاشور.

الحكم ابراهيم نور الدين.

غادة إبراهيم.

القنوات الناقلة لبرنامج رامز جلال 2024

والجدير بالذكر أن برنامج “رامز قفل اللعبة 2024” سيتم نقله كالعادة على شاشة قنوات MBC، حيث تعد MBC الراعي الرسمي لبرامج رامز جلال كل عام، وسيتم بث البرنامج على القنوات التالية:

1. قناة MBC 1.

2. قناة MBC Masr.

3. منصة Shahid VIP.

وهذه القنوات ستكون المكان الرئيسي لمشاهدة برنامج “رامز قفل اللعبة 2024” خلال الموسم الرمضاني الجديد.

موعد برنامج رامز جلال الجديد 2024

في صدد حديثنا عن ضحايا رامز جلال 2024، يجدر بنا الإشارة إلى أن سيتم عرضه في المواعيد التالية:

سيعرض في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت السعودية، قطر، الكويت، سوريا، والعراق.

وأما في الإمارات سيتم عرضه في الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان.

وبينما سيكون موعد عرضه في مصر، فلسطين، وليبيا في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً.

أظهر البرومو الخاص ببرنامج رامز جلال أن المقلب هذا العام سيكون داخل أسانسير، حيث سيتعرض الضيف للمقلب داخل أسانسير، وهو ما أثار رغبة الجمهور في التعرف على تفاصيل المقلب بصورة أكبر،على أن يتم التعرف على تفاصيل المقلب قريبا.