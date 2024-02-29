“موقع التسجيل الرسمي” لينك تسجيل بيانات العمالة الغير منتظمة من الموبايل منحة 1000 جنيه سجل إلكترونيا

لينك تسجيل بيانات العمالة الغير منتظمة من الموبايل يعد من أكثر الموضوعات التي تزداد معدلات البحث عنها على الإنترنت، وذلك بسبب اهتمام عدد كبير من المواطنين بجمهورية مصر العربية بالتعرف على الخطوات التقديم للحصول على هذا الدعم، حيث يقدم هذا البرنامج من قبل وزارة القوى العاملة المصرية التي تقوم بصرف منح لهذه الفئة البسيطة من المجتمع، ومن المتوقع أن يتم صرف المبالغ للمستفيدين خلال أيام قليلة وخاصة قبل قدوم شهر رمضان، ونوافيكم برابط وخطوات التقديم والمزيد من التفاصيل في السطور التالية.

لينك تسجيل بيانات العمالة الغير منتظمة من الموبايل

يستطيع جميع المواطنين في كافة محافظات جمهورية مصر العربية تسجيل بيانات العمالة الغير منتظمة من الموبايل بشكل إلكتروني، عن طريق اتباع مجموعة من الخطوات البسيطة نوضحها لكم في السطور التالية:

قم بالولوج إلى موقع وزارة القوى العاملة .

. اضغط على أيقونة العمالة غير المنتظمة.

ثم سجل رقم الهاتف الخاص بالمتقدم.

قم بكتابة رقم الهوية.

اضغط على زر التالي.

قم بتسجيل اسم صاحب الطلب وكافة البيانات المطلوبة.

تأكد من صحة جميع البيانات.

وفي النهاية اضغط على زر إرسال الطلب.

موعد صرف منحة العمالة الغير منتظمة 2024

يتم الإعلان عن موعد صرف منحة العمالة الغير منتظمة عقب انتهاء وزارة القوى العاملة من فرز جميع طلبات المتقدمين، ومن المتوقع أن تكون في خلال الأيام القليلة المقبلة، ومن أجل الحصول عليها لا بد من توفير بعض الأوراق والمستندات اللازمة وهي كالتالي: