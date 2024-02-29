أفلام الكرتون وأغاني الأطفال المفضلة! نزل تردد قناة بطوط الجديد 2204 وعيش اللحظة

يرغب العديد من الأطفال في مشاهدة أفلام الكرتون والأغاني الطفولية المميزة التي تقدمها قناة بطوط، حيث إن هذه القناة هي من أهم القنوات الكرتونية التي لها دور وشهرة كبيرة في نقلها لباق متنوعة من الأفلام والفقرات الترفيهية والتعليمية، ويعشقها ملايين الأشخاص، ويرغبون في استقبال التردد الخاص بها، وفقًا لما نوضحه لكم في السطور التالية.

تردد قناة بطوط 2024 أطفال

يمكن القيام باستقبال التردد الجديد لقناة بطوط أطفال على الأقمار الصناعية المختلفة التي من بينها التالي: –

القمر الصناعي هو النايل سات.

بينما التردد الخاص بقناة بطوط هو 11494.

استقطاب قناة بطوط يكون أفقي.

معامل الترميز لقناة بطوط يكون 27500.

استقبل قناة بطوط على العرب سات 2024 أطفال

ويمكن معرفة التردد الجديد لقناة بطوط أطفال على القمر الصناعي عرب سات لمشاهدة الأفلام الكرتونية والأغاني الطفولية، والكرتون على مدار الساعة، وفقًا للمعلومات الأتية:-

القمر الصناعي هو العرب سات.

التردد الخاص بقناة بطوط هو 11594.

معامل الترميز الخاص بقناة بطوط يكون 27500.

استقطاب قناة بطوط فهو رأسي.

خطوات استقبال قناة بطوط أطفال 2024 الجديد

هناك بعض الخطوات الهامة لكي يتم استقبال قناة بطوط أطفال الجديد على الأقمار الصناعية، وفقًا لما يلي:-

أن يتم التحكم بالريمود.

ومن ثم يتم الذهاب إلى إعدادات لجهاز الرسيفر.

بعدها يتم إدخال التردد الجديد لقناة بطوط.

بعد ذلك يتم تحديد القمر الصناعي لقناة بطوط.

الضغط مباشرة على أيقونة “بحث”.

وفي النهاية سيتم استقبال قناة بطوط على جميع الأقمار الصناعية سواء النايل سات والعرب سات.

برامج قناة بطوط 2024 أطفال

يتمثل برامج قناة بطوط أطفال على الأقمار الصناعية سواء النايل سات والعرب سات، فضلاً عن أن هذه القناة تقوم بعرض المحتوى بصورة واضحة وجودة، ومن بينها الأتي:-