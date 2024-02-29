اضبط على جهازك تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك ابوظبي 2024 الجديد على نايل وعرب سات بجودة ممتازة

قناة ناشيونال جيوغرافيك من أقدم القنوات في العالم والتي تم تأسيسها في عام 1997 باللغة الإنجليزية في الولايات المتحدة الأمريكية، وبعد أن حققت نجاح أبهر الكثير من الدول تم بث حوالي 172 قناة على مستوى العالم بكل اللغات في هؤلاء الدول، حيث تعد القناة محتوى ثقافي هائل للكثير من الحقائق الكونية التي نادرا ما يتم الحديث عنها في البرامج التقليدية، وقد تم تحديث تردد القناة في شهر يناير الماضي ونعرضه لكم في الفقرة القادمة.

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك ابوظبي 2024

يتم استقبال تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك 2024 حيث أن محتواها متنوع بين البرامج العامة وبين الأفلام الوثائقية التي تتحدث عن شئ ما في الطبيعة أو عالم الحيوان أو أعماق البحار، أو تنقل فلما مترجم إلى اللغة العربية ليناسب الجمهور العربي، والجدير بالذكر أن جمهور القناة من الأطفال والكبار والشباب حيث يعد الأطفال، من الفئات التي تنجذب كثيرا للأفلام التي تقدمها القناة عن الطبيعة خاصة أنهم يشاهدون تلك المشاهد للمرة الأولى، والتردد بعد التحديث كما يلي على عرب سات.

التردد: 11804.

معدل الترميز: 27500.

معدل الاستقطاب: أفقي H.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

تردد القناة على نايل سات

التردد: 11226

معدل الاستقطاب: أفقي H.

معدل الترميز: 30000.

معدل تصحيح الخطأ: ¾.

ضبط تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك الجديد 2024

بعد ذكر تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك على الأقمار الصناعية المختلفة، حان موعد ضبط التردد على جهاز الريسيفر بالخطوات الآتية.