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هتاخد معاش من الصبح مدي الحياة.. 11 حالة تستحق الحصول على معاش العجز من «التأمينات».. اعرف قيمته وما هي الحالات
شروط الحصول على معاش العجز
11 حالة تستحق الحصول على معاش العجز ، قامت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية في مصر بتقديم معاشات للمستحقين في كل من القطاعين الحكومي والخاص، وذلك في حالات معينة، بما في ذلك حالات “العجز”، حيث يتم صرف المعاش للمؤمن عليه في حالة ثبوت عجزه عن العمل بشكل كامل ودائم، مما يعوقه عن مزاولة وظيفته أو أي عمل آخر.
معاش العجز تقدر بنسبة 20%
وفقًا لقانون التأمينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019، فإن المادة 140 من القانون تنص على حق صاحب معاش العجز الكامل، والولد العاجز عن الكسب سواء كان ابنًا أو بنتًا بعد بلوغه سن اثنتي عشرة كاملة، في الحصول على إعانة عجز تبلغ نسبة 20% من قيمة المعاش إذا قررت الهيئة المختصة بالتأمين الصحي أنه يحتاج إلى المعونة الدائمة من شخص آخر لأداء أعباء حياته اليومية.
حالات التي تستحق إعانة العجز
- الفقد الكامل للبصر.
- فقدان الذراعين بالكامل.
- بتر الذراع الأيمن حتى الكتف بنسبة 80%.
- بتر الذراع الأيمن فوق الكوع بنسبة 75%.
- بتر الذراع الأيمن تحت الكوع بنسبة 65%.
- بتر الذراع الأيسر حتى الكتف بنسبة 70%.
- بتر الذراع الأيسر فوق الكوع بنسبة 65%.
- بتر الذراع الأيسر تحت الكوع بنسبة 55%.
- فقدان كلي للأطراف السفلية.
- الشلل الكامل في الأطراف الأربعة.
- شلل الأطراف السفلية الثابتة.
- الشلل النصفي الكامل الثابت.
- أمراض عقلية.
- هبوط القلب الشديد المزمن.
- التشوهات الشديدة في العظام والمفاصل والضمور العضلي التي تعجز عن الحركة.
- الأورام الخبيثة المصحوبة بمضاعفات تعجز عن الحركة.
- حالات أخرى يقررها رئيس مجلس إدارة الهيئة المختصة بالتأمين الصحي أو من ينيبها، وتتطلب المعونة الدائمة من شخص آخر لتأدية الحياة اليومية.