link كشوفات pdf.. اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 عبر رابط منصة مظلتي ووزارة العمل العراقية

أصبحت اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 من أكثر الموضوعات البحثية تداولا خلال الساعات الماضية وذلك بعد إعلان وزارة العمل والشؤون الاجتماعية عن برنامج الرعاية الاجتماعية التي أتاحته لمحدودي الدخل من أجل مواجهة غلاء الأسعار وارتفاع مستوى معيشتهم ومن المتوقع أنه يتم الإعلان عن أسماء المستفيدين بالرعاية الاجتماعية وذلك بعد مراجعة طلبات التقديم للتحقق من مدى أهليتهم للاستحقاق.

اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024

حددت وزارة العمل بالعراق عددا من الشروط اللازمة للقبول ضمن اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024، وتكون على النحو التالي:

ألا يمتلك المواطنين دخلا شهريا ثابتا.

أن يحمل المتقدم الجنسية العراقية.

أن يقيم المتقدم بالعراق بشكل دوري.

ألا يمتلك الشخص المتقدم أي عقارات ذات قيمة عالية.

تجهيز مجموعة من المستندات والأوراق اللازمة.

أن يتراوح عمر المتقدم من 18 عاما حتى 60 عاما.

خطوات الاستعلام عن اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024

أكدت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بالعراق أنه سيتم الاستعلام عن اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 من خلال منصة مظلتي من خلال اتباع الخطوات التالية:

الولوج إلى منصة مظلتي.

انقر بعد ذلك على الخدمات الإلكترونية المتاحة.

ويبدو أمامك الشاشة رمز مرئي، قم بكتابه بشكل صحيح في الخانات المخصصة لذلك.

انقر بعد ذلك على أسماء المستفيدين من الرعاية الاجتماعية.

حدد بعد ذلك رقم الوجبة التي اشتركت فيها.

قم بعد ذلك بإدخال كافة البيانات المطلوبة وتحقق من صحتها.

وانقر في النهاية على ” استعلام”

وبهذا تستطيع التحقق من مدى استحقاقك وقبولك ضمن الرعاية الاجتماعية، وأما إذا لم تجد اسمك ضمن المقبولين بالرعاية الاجتماعية فأنت غير مؤهلا للقبول بهذا البرنامج.

قريبا وقبل أيام من حلول شهر رمضان من المتوقع أن تقوم الحكومة الجزائرية بالكشف عن اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 واعداد كشوف بها لاخطار الجهات المعنية بها، وذلك لتكون مستعدة لصرف راتب الرعاية الاجتماعية.