هتضحك على آخرك..شباب البومب 12 رمضان 2024 على خليجية // تعرف على موعد عرض المسلسل

شباب البومب 12 رمضان يبحث الكثير من الأشخاص عن موعد عرض مسلسل شباب البومب 12 رمضان، حيث أن صفحة المسلسل الرسمية على الفيس بوك كانت قد قامت بمشاركة فيديو يظهر فيه فيصل العيسى وهو يسأل جمهور المسلسل عن رأيهم في ملصق العمل الرسمي الذي قد تم طرحه في الآونة الأخيرة، وسوف نتعرف في هذا المقال عن كافة التفاصيل المتعلقة بمسلسل شباب البومب.

شباب البومب 12 رمضان

عرضت صفحة شباب البومب على الفيسبوك فيديو يظهر فيصل برفقة محمد وكان الحديث الدائر بينهما عن أن برومو شباب البومب حيث علق الممثلان على أن برموا المسلسل قوي جدا، وقد شكل هذا المسلسل حالة خاصة عند كلا من الشباب السعودي والشباب العربي بشكل عام منذ عرضه لأول مرة عام 2012، وبالرغم من أن المسلسل قد واجه بعض الانتقادات والتحديات إلا أن ذلك انعكس بشكل إيجابي على المسلسل وأدى إلى تطوره بشكل كبير على مر السنين ، وبقى هذا المسلسل من الأعمال التي حققت نجاح كبير وأرقام قياسية من ضمن قائمة المسلسلات السعودية والمسلسلات الخليجية بشكل عام.

طاقم عمل شباب البومب

في السنة الماضية لاقت نسخة المسلسل 11 رواج كبير حيث توجه العمل بشكل كبير لمناقشة بعض القضايا بطريقة ابتكارية، وكان هناك تغير ملحوظ في التصوير والتمثيل، والمونتاج والإخراج في عرض القضايا التي تطرق المسلسل لذكرها، وهذا المسلسل من إخراج المخرج أشرف العبادي، وبطولة كلا من الممثل فيصل العيسى، ومهند الجميلي، وعبدالعزيز الفريحي، ومحمد الدوسري، بالاشتراك مع وائل الجربي، عبدالله المزيني ومرزوق الغامدي، وعدد كبير من النجوم.