الحق اشتري دلوقتي.. مفاجئة غير متوقعة أسعار الحديد اليوم في مصر اليوم الجمعة 1مارس 2024 في جميع المصانع بالمشال

شهدت أسعار الحديد اليوم في مصر ارتفاع بشكل ملحوظ، حيث إننا نجد أنه يسجل ما يلي:

في الآونة الأخيرة نجد أن المواطنين يتساءلون عن أسعار الحديد اليوم في مصر 1 مارس 2024م، حيث إنه قد ارتفعت أسعاره قبل بدء التعاملات بمختلف الأسواق، وقد صعد سعر الطن منه من شركة عز بحوالي 48 جنيهًا مصريًا للطن الواحد، وذلك تبعًا للبوابة الخاصة بالأسعار محليًا وعالميًا، التي تتبع لمجلس الوزراء، وفيما يلي سنرفق لكم أبرز الأسعار الخاصة بمختلف أنواع الحديد اليوم الخميس.

وصل سعر الحديد في شركة عز اليوم الخميس الموافق من 29 فبراير 2024 لما يقرب من حوالي 48000 جنيهًا مصريًا للطن.

كما أن سعر حديد بشاي بلغ اليوم الخميس الموافق من 29 فبراير 2024 لما يقرب من حوالي 47500 جنيهًا مصريًا للطن.

هذا بجانب أن سعر حديد السويس للصلب بلغ اليوم الخميس الموافق من 29 فبراير 2024 لما يقرب من حوالي 47000 جنيهًا مصريًا للطن.

كذلك بلغ سعر الحديد بشركة المصريين اليوم الخميس الموافق من 29 فبراير 2024 لما يقرب من حوالي 47500 جنيهًا مصريًا للطن.

كما أن سعر حديد الكومي بلغ اليوم الخميس الموافق من 29 فبراير 2024 لما يقرب من حوالي 47000 جنيه للطن.

كذلك أن سعر حديد العشري بلغ اليوم الخميس الموافق من 29 فبراير 2024 لما يقرب من حوالي 47500 جنيهًا مصريًا للطن.

هذا بجانب أن سعر حديد مصر ستيل وصل اليوم الخميس الموافق من 29 فبراير 2024 لما يقرب من حوالي 47000 جنيهًا مصريًا للطن.

سعر الحديد اليوم الجمعة 1 مارس 2024

كما ذكرنا فيما سبق أن أسعار الحديد اليوم قد شهدت ارتفاع بشكل ملحوظ، حتى سجلت ما يلي:

سعر حديد بيانكو بلغ اليوم الخميس الموافق من 29 فبراير 2024 لما يقرب من حوالي 47500 جنيهًا مصريًا للطن.

كما سجل سعر الحديد في شركة الجارحي وصل اليوم الخميس الموافق من 29 فبراير 2024 لما يقرب من حوالي 48000 جنيهًا مصريًا للطن.

هذا بجانب ان سعر حديد الداخلية بلغ اليوم الخميس الموافق من 29 فبراير 2024 لما يقرب من حوالي 48000 جنيهًا مصريًا للطن.

كما أن سعر حديد الجيوشي بلغ اليوم الخميس الموافق من 29 فبراير 2024 لما يقرب من حوالي 47000 جنيهًا مصريًا للطن.

كذلك أن سعر حديد المراكبي وصل اليوم الخميس الموافق من 29 فبراير 2024 لما يقرب من حوالي 47000 جنيهًا مصريًا للطن.

هذا بجانب أن سعر حديد عطية وصل اليوم الخميس الموافق من 29 فبراير 2024 لما يقرب من حوالي 47500جنيهًا مصريًا للطن.

لقد قمنا بعرض سعر طن حديد التسليح اليوم ، إذن تتأثر أسعار حديد التسليح في مصر، وفقا لتقلبات الأسعار العالمية، وتكاليف الإنتاج، وسعر الصرف للدولار الأمريكي. وأيضا تكاليف النقل من المصنع إلى التجار، هذه العوامل والعناصر تتداخل وتتفاعل معا لتحديد سعر طن حديد التسليح اليوم، وتؤثر بشكل كبير على صناعة البناء والتشييد في مصر وأسعار العناصر الأخرى المستخدمة فيها.