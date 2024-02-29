أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية العراق 2024 عبر منصة مظلتي

ما زالت عمليات البحث تتزايد عن أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية العراق 2024، والتي قد أعلنت عنها وزارة العمل والشؤون الإجتماعية بالعراق ليتمكن المواطنين من الإطلاع عليها دون الحاجة للخروج من المنزل والتعرض للإزدحام والتوتر داخل المكاتب والهيئات الحكومية، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف سوياً على رابط الاستعلام والشروط المطلوبة .

أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية العراق 2024

حيث صرح مصدر مسؤول بوزارة العمل والشؤون الإجتماعية بالعراق عن الإنتهاء من رفع أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية العراق 2024 ، على موقع الوزارة ومن المقرر أن يتم الإعلان عن بقية الأسماء تباعاً، حسبما أعلن وزير العمل العراقي على إحدى القنوات الفضائية مؤكداً أن الحكومة العراقية تسعى دائماً على توفير الدعم لعدد كبير من الأسر خاصة محدودي الدخل والغير قادرين على مواجهة ظروف المعيشة الصعبة، خاصة مع حلول شهر رمضان المبارك، وأكد أن المواطن يمكنه وبكل سهولة الأستعلام عن أسماء المشمولين من خلال اتباع الخطوات الآتية:

زيارة الموقع الرسمي لوزارة العمل والشؤون الإجتماعية بالعراق.

أو الدخول على منصة مظلتي.

اختر “برنامج الرعاية الإجتماعية”.

ثم اختر الوجبة المراد الإستعلام عنها .

اضغط على “تحميل الكشوفات”.

ثم انتظر حتى يتم الإنتهاء من تحميل الكشوفات.

في النهاية ابحث عن اسم المواطن المراد الاستعلام عنه.

ما هي شروط التقديم في برنامج الرعاية الإجتماعية

وصرح الدكتور” أحمد الأسدي” الذي يشغل منصب وزير العمل العراقي أن الوزارة أعلنت عن عدد من الشروط التي يجب توافرها في الأشخاص الراغبين في الحصول على برنامج الرعاية الإجتماعية وهي: