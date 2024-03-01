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لو عايز سكر روح من الصبح بدري..سعر السكر في معرض أهلا رمضان 2024+أماكن معارض أهلا رمضان في المحافظات
سعر السكر في معرض أهلا رمضان مع اقتراب دخول شهر رمضان المبارك، تقيم الدولة العديد من المعارض ومنها معرض أهلا رمضان الذي يقام في محافظة الجيزة على أرض شركة الشرقية لإنتاج الدخان في حي العمرانية، ويعمل هذا المعرض على توفير السلع الغذائية واللحوم وكافة احتياجات المواطنين الغذائية، بأسعار مخفضة، وخصومات تصل إلى 25%، بالتزامن مع اقتراب شهر رمضان المبارك.
سعر السكر في معرض أهلا رمضان
أعلن معرض أهلا رمضان عن قائمة المواد الغذائية في المعرض وأسعارها، وجاءت على النحو التالي:
- كيس سكر معبأ بوزن 1 كجم سعره 27 جنيه.
- كيس أرز بلدي معبأ 2 كسر بنسبة 10% بوزن 1 كجم بسعر 35 جنيه.
- أرز بلدي معبأ 1 كسر بنسبة 5% بوزن 1 كجم سعره 36 جنيه.
- كيس أرز هندي طبيعي 2 كسر بنسبة 10% بوزن 1 كجم، وسعره 30 جنيه.
- كيلو دقيق معبأ (ورقي – بلاستيك) سعره 28 جنيه.
- كيس مكرونة وزنه 300 جم جميع الأنواع سعر الكيس 9.5 جنيه.
قائمة أسعار السلع الأساسية داخل معرض أهلا رمضان
كما أن المعرض قد قدم قائمة بأسعار بعض السلع الأساسية، وهي:
- كيس مكرونة 400 جم بسعر 13 جنيه.
- 500 جرام عدس بسعر 40 جنيه.
- 500 جرام فول معبأ بسعر 25 جنيه.
- زجاجة زيت لتر خليط 0.8 سعرها 65 جنيه.
- زيت لتر خليط 0.7 بسعر 75 جنيه.
- زجاجة زيت عباد الشمس 750 ملي بسعر 90 جنيه.
- شاي ناعم وزن 250 جرام بسعر 57 جنيه.
- -شاي ناعم وزن 40 جرام بسعر 8.5 جنيه.
- كيلو لحم بقري طازج بسعر 250 جنيه.
- كيلو دواجن مجمدة بسعر 100 جنيه.
- 900 جرام أوراك مجمدة بسعر 90 جنيه.
- علبة جبنة 125 جرام بسعر 7 جنيه.
- عبوة صلصة طماطم وزن 300 جرام بسعر 14.5 جنيه.
- كيس ملح طعام 300 جرام بسعر 1.5 جنيه.
- 1 لتر خل طعام بسعر 12 جنيه.