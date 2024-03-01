لو عايز سكر روح من الصبح بدري..سعر السكر في معرض أهلا رمضان 2024+أماكن معارض أهلا رمضان في المحافظات

سعر السكر في معرض أهلا رمضان مع اقتراب دخول شهر رمضان المبارك، تقيم الدولة العديد من المعارض ومنها معرض أهلا رمضان الذي يقام في محافظة الجيزة على أرض شركة الشرقية لإنتاج الدخان في حي العمرانية، ويعمل هذا المعرض على توفير السلع الغذائية واللحوم وكافة احتياجات المواطنين الغذائية، بأسعار مخفضة، وخصومات تصل إلى 25%، بالتزامن مع اقتراب شهر رمضان المبارك.

سعر السكر في معرض أهلا رمضان

أعلن معرض أهلا رمضان عن قائمة المواد الغذائية في المعرض وأسعارها، وجاءت على النحو التالي:

كيس سكر معبأ بوزن 1 كجم سعره 27 جنيه.

كيس أرز بلدي معبأ 2 كسر بنسبة 10% بوزن 1 كجم بسعر 35 جنيه.

أرز بلدي معبأ 1 كسر بنسبة 5% بوزن 1 كجم سعره 36 جنيه.

كيس أرز هندي طبيعي 2 كسر بنسبة 10% بوزن 1 كجم، وسعره 30 جنيه.

كيلو دقيق معبأ (ورقي – بلاستيك) سعره 28 جنيه.

كيس مكرونة وزنه 300 جم جميع الأنواع سعر الكيس 9.5 جنيه.

قائمة أسعار السلع الأساسية داخل معرض أهلا رمضان

كما أن المعرض قد قدم قائمة بأسعار بعض السلع الأساسية، وهي: