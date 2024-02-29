يا سلام على الطبيعة وجمالها.. تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك الجديد 2024 على النايل سات وعرب سات

يعتبر تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك من أبرز الترددات المهمة التي يتساءل عنها المواطنين، وهذا من أجل عرض تلك القناة أجمل محتوى ممتع من خلال شاشتها، فهي استطاعت أن تجب العديد من عاشقي المحتوى الوثائقي نحوها في الكثير من الدول، وصار الأشخاص يقومون بالسعي لضبط ترددها ليشاهدوا البرامج التي يتم عرضها عليها، لذا سنرفق لكم ترددها الجديد.

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك

في الحقيقة أن تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك يمثل أهمية كبيرة للمواطنين، وهذا لأن تلك القناة من ضمن القنوات التي تقوم بعرض محتوى مميز متعلق بالطبيعة، كما أنه بإمكانك أن تابع حياة الحيوانات وتعرف أسرار الطبيعة من خلالها، وفيما يلي تردد القناة:

التردد: 11226.

معدل الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 30000.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

كيفية ضبط تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك

قناة ناشيونال جيوغرافيك تعرض باقة كبيرة من البرامج المختلفة عن كلًا من الطبيعة والحيوان، كما أنه بإمكانك أن تحصل على الكثير من المعلومات من خلال تلك القناة، وتجدر الإشارة بأنه لكي تتمكن من تنزيل القناة بسهولة لا بد من أن تشير على الخطوات التالية: