“سامسونج عدت وحي الجمال”.. هاتف Samsung Galaxy A3 من سامسونج.. الأعلي في فئتة..!!

تعتبر شركة سامسونج واحدة من أكبر الشركات العالمية في مجال صناعة الهواتف الذكية، حيث تتميز بتقديم تقنيات مبتكرة ومواصفات رائدة تلبي احتياجات المستخدمين، ومن بين هذه الهواتف الرائعة التي تقدمها الشركة، يأتي هاتف Samsung Galaxy A34 كجديد في عالم التكنولوجيا الذكية.

هاتف سامسونج A34

بداية يتميز هاتف Samsung Galaxy A34 بتصميم أنيق ومبتكر يجمع بين الأناقة والأداء العالي، حيث يأتي الهاتف بإطار نحيف وشاشة عالية الدقة تمنحك تجربة مشاهدة مثالية، ومع مواد التصنيع العالية الجودة، يضمن الهاتف متانة وقوة تحمل تجعله مثاليا للاستخدام اليومي، وتعتبر الكاميرا من أهم الميزات التي يبحث عنها المستخدمون في الهواتف الذكية، ولذلك فإن هاتف Samsung Galaxy A34 يأتي مزودا بنظام كاميرا متطور يسمح لك بالتقاط صور مذهلة بدقة عالية وألوان واقعية، بالإضافة إلى ذلك، يحتوي الهاتف على تقنيات تحسين الصور التي تجعل تجربة التصوير أكثر إبداعًا وتميزًا.

مواصفات الهاتف

تجد شاشة من نوع Super AMOLED بحجم 6.6 بوصة وبدقة 1080 × 2400 بكسل ومعدل تحديث يصل إلى 120 هرتز.

بينما يأتي المعالج بتقنية MediaTek Dimensity 1080 ثماني النواة بدلاً من Exynos 1280 ثماني النواة.

وفيما يتعلق بالذاكرة العشوائية RAM، يمكنك الاختيار بين 4GB و 6GB و 8GB.

وبالنسبة لسعة التخزين، يتوفر الجهاز بخيارات 128GB و 256GB.

مميزات الهاتف