هيتخصم من رصيد عدادك 370 جنيها لهذا السبب.. أسباب خصم الرصيد من عداد الكهرباء ..اعرف السبب عشان متجيش تعيط

أسباب خصم الرصيد من عداد الكهرباء، نشر جهاز مرفق الكهرباء عبر صفحته الرسمية على وسائل التواصل الاجتماعي أسباب خصم الرصيد من عداد الكهرباء المسبوق الدفع، بعد استفسار العديد من المواطنين المستخدمين لهذا النوع من العدادات عن الأسباب التي تؤدي إلى خصم مبالغ مالية عند شحن الرصيد، رغم عدم وجود أي أقساط شهرية أو ديون.

أسباب خصم الرصيد من عداد الكهرباء والمبلغ المخصوم

أوضح جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك أسباب خصم مبالغ مالية عند شحن رصيد بالعداد مسبق الدفع، وتتمثل هذه الأسباب فيما يلي:

خصم قيمة فرق الاستهلاك.

يتم خصم ٢٢ جنيهًا من الرصيد عند تجاوز كمية الاستهلاك ١٠٠ كيلو واط ساعة.

يتم خصم ١٣٩ جنيهًا عند تجاوز كمية الاستهلاك ٦٥٠ كيلو واط ساعة.

يتم خصم ٢٧٠ جنيهًا عند تجاوز الاستهلاك ١٠٠٠ كيلو واط ساعة.

خصم مقابل خدمة العملاء.

يتم حسابه وفقًا لشرائح الاستهلاك المختلفة بين صفر و ١٠٠٠ كيلو واط ساعة.

يتم تطبيق رسوم ودمغات قانونية في نهاية الشهر.

ويُذكر أن وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أعلنت عن ارتفاع أسعار الكهرباء في يناير الماضي بعد تأجيل الزيادة لمدة تزيد عن العام والنصف نتيجة للظروف الاقتصادية وتخفيف الأعباء على المواطن.

مميزات العداد مسبوق الدفع

تقدم العدادات الذكية مجموعة من المزايا المهمة للعملاء، بما في ذلك: