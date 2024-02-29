“يُصرف بزيادة 15%!!”.. رابط الاستعلام عن الاسماء الجدد في تكافل وكرامة 2024 بالرقم القومي عبر موقع وزارة التضامن الاجتماعي

تصدر رابط الاستعلام عن الاسماء الجدد في تكافل وكرامة 2024 محركات البحث الاجتماعي خلال الآونة الأخيرة، وذلك بعد أن أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي عن إمكانية الاستعلام عن هذه الأسماء بطريقة إلكترونية، وقد وفرت الوزارة هذا البرنامج من أجل مساعدة الفئات الأكثر احتياجا ومحدودي الدخل من أجل توفير حياة كريمة لهم.

رابط الاستعلام عن الاسماء الجدد في تكافل وكرامة 2024

وفرت وزارة التضامن الاجتماعي رابط الاستعلام عن الاسماء الجدد في تكافل وكرامة 2024 من خلال اتباع العديد من الخطوات التالية:

انقر على موقع وزارة التضامن الاجتماعي من خلال الرابط المخصص له.

اضغط بعد ذلك على خدمة “الاستعلام عن الاسماء الجدد في معاش تكافل وكرامة 2024” الموجودة في التبويب الرئيسي للموقع.

اكتب الرقم القومي الخاص بك المؤلف من أربعة عشر رقمًا، اتجه من اليسار إلى اليمين.

اضغط بعد ذلك على زر “استعلم الآن”.

اضغط بعد ذلك على زر “استعلم الآن”. وستظهر بعد ذلك نافذة منبثقة تحتوي على جميع المعلومات المتعلقة بك، بما في ذلك حالة قبولك أو رفضك.

كما أن هذه الخدمة تسهل على المواطن متابعة التحقق من كونه مقبولا ضمن الأسماء الجديدة المستفيدة من برنامج تكافل وكرامة بسرعة وسهولة دون الحاجة للذهاب إلى المكتب.

شروط التقديم في برنامج تكافل وكرامة 2024

وبعد أن أوضحنا رابط الاستعلام عن الاسماء الجدد في تكافل وكرامة 2024، نتطرق إلى شروط التقديم في برنامج تكافل وكرامة 2024، ومنها ما يلي:

صورة من بطاقة الرقم القومي سارية الصلاحية.

تقديم وثيقة الحالة الاجتماعية التي تثبت الزواج أو الطلاق.

صورة من شهادة الميلاد بالكمبيوتر للأبناء.

صورة من بطاقة التموين.

تقديم قيد مدرسي للأبناء بكافة المراحل التعليمية.

تهدف هذه الوثائق إلى التحقق من مؤهلات المتقدمين للحصول على الدعم وضمان استحقاقهم للمساعدة التي تقدمها الوزارة.

قدمنا لكم رابط الاستعلام عن الاسماء الجدد في تكافل وكرامة 2024 عبر الموقع الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي، حيث سيتم الصرف بعد تطبيق الزيادة الجديدة والتي قدرت بنحو 15%، ومن المقرر أن يتم الصرف في يوم 15 من مارس القادم، أي بعدأيام من حلول الشهر الكريم.