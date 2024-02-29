anem.dz رابط التسجيل في منحة المرأة الماكثة في البيت 2024 في الجزائر عبر موقع الوكالة الوطنية للتشغيل وقيمة المنحة

تصدر رابط التسجيل في منحة المرأة الماكثة في البيت 2024 مواقع التو اصل الاجتماعي خلال الساعات الراهنة وذلك منذ الإعلان عن تلك المنحة التي تعد من أهم صور الدعم التي سيتم منحها للمعدمين وذوي الدخل المحدود حتى يستطيعوا مواجهة الظروف الاقتصادية المتدنية، ولهذا سوف نوضح كافة التفاصيل عن هذه المنحة إلى جانب ذلك كيفية الاستعلام عنها.

رابط التسجيل في منحة المرأة الماكثة في البيت 2024

يمكنك عزيزتي التسجيل من خلال رابط التسجيل في منحة المرأة الماكثة في البيت 2024 باتباع الخطوات التالية:

ابدئي بالتوجه إلى موقع الوكالة الوطنية للتشغيل.

انقري على التسجيل في منحة المرأة الماكثة في البيت 2024.

قومي بإدخال بياناتك، ثم اختاري الولاية التي تقومين فيها.

تأكدي من عدم تقديم طلب في ولاية أخرى لتجنب إلغاء المنحة.

وبعد الانتهاء من إدخال البيانات، ارفعي المستندات المطلوبة، وتأكدي من صحة جميع البيانات التي قمتي بإدخالها والمستندات الخاصة بك.

في النهاية، انقري على كلمة “حفظ”.

من خلال اتباع هذه الخطوات بشكل صحيح، يمكنك الآن التقدم بطلب للحصول على منحة المرأة الماكثة في المنزل في الجزائر.

شروط الحصول على منحة المرأة الماكثة في البيت 2024

قبل أن نتحدث عن رابط التسجيل في منحة المرأة الماكثة في البيت 2024، لابد من الإشارة إلى أن النساء اللاتي يتراوح أعمارهن ما بين 19 و40 عامًا بالجزائر يمكنهن الاستفادة من منحة المرأة المقيمة في المنزل، ولكن للتأهل لهذه المنحة، يجب أن تستوفي المرأة شروطًا معينة، وهي:

ألا تكون عاملة أو حاصلة على دخل آخر.

أن تكون المتقدم جزائرية الجنسية.

ألا يمتلك زوجها وظيفة ثابتة.

أن تقيم المرأة بالجزائر بشكل دائم.

والجدير بالذكر أنه تم زيادة قيمة المنحة المالية المخصصة للمرأة المقيمة في المنزل إلى 800 دينار جزائري.

قيمة منحة المرأة الماكثة في البيت 2024

تبلغ قيمة منحة المرأة الماكثة في البيت 800 دينار جزائري، فضلا عن منحة الطفل بقيمة 300 دينار، وبذلك تكون قيمة المنحة النهاية 1100 دينار جزائري، ولا صحة لما تم تداوله مؤخرا بشأن رفع قيمة منحة المرأة الماكثة في البيت إلى 8000 دينار جزائري.